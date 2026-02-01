اتصال الشرع ببارزاني.. رسائل طمأنة وتأكيد على "وحدة سوريا"

أجرى الرئيس السوري أحمد ، السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الكردستاني مسعود بارزاني، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة .



وذكرت السورية " " أن الرئيس الشرع أكد خلال الاتصال حرص الدولة السورية على ضمان كامل الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للأكراد، مشدداً على مبدأ المساواة بين جميع السوريين أمام القانون وتمتعهم بحقوق متساوية دون تمييز.



من جانبه، أعرب بارزاني عن مباركته للاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات "قسد"، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق الاستقرار المنشود في سوريا والمنطقة.



