Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اتصال الشرع ببارزاني.. رسائل طمأنة وتأكيد على "وحدة سوريا"

Lebanon 24
01-02-2026 | 00:06
اتصال الشرع ببارزاني.. رسائل طمأنة وتأكيد على وحدة سوريا
اتصال الشرع ببارزاني.. رسائل طمأنة وتأكيد على وحدة سوريا photos 0
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس الشرع أكد خلال الاتصال حرص الدولة السورية على ضمان كامل الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للأكراد، مشدداً على مبدأ المساواة بين جميع السوريين أمام القانون وتمتعهم بحقوق متساوية دون تمييز.

من جانبه، أعرب بارزاني عن مباركته للاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
 
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق الاستقرار المنشود في سوريا والمنطقة.

