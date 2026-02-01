تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين
Lebanon 24
01-02-2026
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت قاضية اتحادية في ولاية
مينيسوتا
الأميركية، السبت، طلباً عاجلاً من سلطات الولاية لوقف حملة
إدارة الهجرة
والجمارك (ICE) الهادفة إلى احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن "ميزان الأضرار" لا يرجح كفة إصدار أمر تقييدي مؤقت في الوقت الراهن.
وصفت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، القرار بأنه "انتصار قانوني هائل"، مؤكدة استمرار الإدارة في تنفيذ القوانين الاتحادية. في المقابل، أعرب رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، عن خيبة أمله الشديدة، مشيراً إلى أن القرار لا يمحو "الخوف والاضطراب" الذي خلفته العمليات الاتحادية في صفوف السكان.
تأتي هذه التطورات الميدانية والقانونية بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين، هما رينيه غود وأليكس بريتي، برصاص عناصر فدراليين خلال عمليات أمنية، ما فجّر موجة غضب عارمة واحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف. ورداً على الانتقادات، قام
الرئيس دونالد ترامب
بتنحية غريغوري بوفينو من منصبه كمسؤول عن العمليات في الولاية، واستبداله بـ"
قيصر
الحدود" توم هومان.
من جانبه، واصل
الرئيس ترامب
هجومه على المتظاهرين، واصفاً إياهم عبر منصته "تروث سوشال" بـ"مثيري الشغب والمحرضين"، ومؤكداً أن القوات الاتحادية ستبقى على أهبة الاستعداد لدعم الأمن وضبط الشارع، في حين يلتزم العديد من سكان مينيابوليس منازلهم خشية الاعتقالات العشوائية.
