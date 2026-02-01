تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين

Lebanon 24
01-02-2026 | 00:52
A-
A+
نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين
نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفضت قاضية اتحادية في ولاية مينيسوتا الأميركية، السبت، طلباً عاجلاً من سلطات الولاية لوقف حملة إدارة الهجرة والجمارك (ICE) الهادفة إلى احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن "ميزان الأضرار" لا يرجح كفة إصدار أمر تقييدي مؤقت في الوقت الراهن.

وصفت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، القرار بأنه "انتصار قانوني هائل"، مؤكدة استمرار الإدارة في تنفيذ القوانين الاتحادية. في المقابل، أعرب رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، عن خيبة أمله الشديدة، مشيراً إلى أن القرار لا يمحو "الخوف والاضطراب" الذي خلفته العمليات الاتحادية في صفوف السكان.

تأتي هذه التطورات الميدانية والقانونية بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين، هما رينيه غود وأليكس بريتي، برصاص عناصر فدراليين خلال عمليات أمنية، ما فجّر موجة غضب عارمة واحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف. ورداً على الانتقادات، قام الرئيس دونالد ترامب بتنحية غريغوري بوفينو من منصبه كمسؤول عن العمليات في الولاية، واستبداله بـ"قيصر الحدود" توم هومان.

من جانبه، واصل الرئيس ترامب هجومه على المتظاهرين، واصفاً إياهم عبر منصته "تروث سوشال" بـ"مثيري الشغب والمحرضين"، ومؤكداً أن القوات الاتحادية ستبقى على أهبة الاستعداد لدعم الأمن وضبط الشارع، في حين يلتزم العديد من سكان مينيابوليس منازلهم خشية الاعتقالات العشوائية.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
وقف ترحيل مهاجري جنوب السودان بأمر قضائي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مسؤول بإدارة ترمب: تعليق عمليات ترحيل المهاجرين لفنزويلا بعد القبض على مادورو
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: قاض أميركي يرفض طلب ولاية مينيسوتا تعليق حملات التفتيش على المهاجرين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

إدارة الهجرة

مينيسوتا

الجمارك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-02-01
Lebanon24
06:46 | 2026-02-01
Lebanon24
06:27 | 2026-02-01
Lebanon24
06:18 | 2026-02-01
Lebanon24
06:00 | 2026-02-01
Lebanon24
05:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24