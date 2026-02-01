نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين

رفضت قاضية اتحادية في ولاية الأميركية، السبت، طلباً عاجلاً من سلطات الولاية لوقف حملة والجمارك (ICE) الهادفة إلى احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن "ميزان الأضرار" لا يرجح كفة إصدار أمر تقييدي مؤقت في الوقت الراهن.



وصفت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، القرار بأنه "انتصار قانوني هائل"، مؤكدة استمرار الإدارة في تنفيذ القوانين الاتحادية. في المقابل، أعرب رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، عن خيبة أمله الشديدة، مشيراً إلى أن القرار لا يمحو "الخوف والاضطراب" الذي خلفته العمليات الاتحادية في صفوف السكان.



تأتي هذه التطورات الميدانية والقانونية بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين، هما رينيه غود وأليكس بريتي، برصاص عناصر فدراليين خلال عمليات أمنية، ما فجّر موجة غضب عارمة واحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف. ورداً على الانتقادات، قام بتنحية غريغوري بوفينو من منصبه كمسؤول عن العمليات في الولاية، واستبداله بـ" الحدود" توم هومان.



من جانبه، واصل هجومه على المتظاهرين، واصفاً إياهم عبر منصته "تروث سوشال" بـ"مثيري الشغب والمحرضين"، ومؤكداً أن القوات الاتحادية ستبقى على أهبة الاستعداد لدعم الأمن وضبط الشارع، في حين يلتزم العديد من سكان مينيابوليس منازلهم خشية الاعتقالات العشوائية.









Advertisement