عربي-دولي

رسمياً.. "نموذج أولي" لرفح بإشراف أوروبي ومصري ورقابة إسرائيلية

Lebanon 24
01-02-2026 | 02:14
A-
A+
رسمياً.. نموذج أولي لرفح بإشراف أوروبي ومصري ورقابة إسرائيلية
رسمياً.. نموذج أولي لرفح بإشراف أوروبي ومصري ورقابة إسرائيلية photos 0
A+
A-
أُعلن اليوم الأحد عن البدء الرسمي لافتتاح معبر رفح الحدودي من خلال تشغيل "نموذج أولي" تجريبي، وهو المرفق الذي ظل مغلقاً منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في أيار 2024.
 
ويأتي هذا التشغيل المحدود، الذي يتم بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومصر، كتمهيد لبدء حركة المسافرين الفعلية غداً الاثنين، في خطوة وُصفت بأنها "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تزامناً مع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت مصادر أمنية بأن المعبر سيتحول إلى "منصة فرز أمني"، حيث تُرسل القوائم إلى جهاز "الشاباك" للموافقة. وسيعتمد الجيش الإسرائيلي تقنيات "التعرف على الوجوه" والتحكم عن بُعد لمراقبة المغادرين (بمعدل 150 شخصاً يومياً)، بينما ستخضع عمليات الدخول لرقابة أكثر صرامة وتفتيش دقيق عند نقاط عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قبل السماح للمسافرين بتجاوز "الخط الأصفر" نحو عمق القطاع.

يفتح المعبر أبوابه أمام نحو 20 ألف مريض وجريح فلسطيني ينتظرون العلاج بالخارج، وسط تحذيرات أممية ودولية من استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية لإعادة الإعمار.
 
وتأتي هذه الانفراجة المحدودة في ظل واقع ميداني متوتر، حيث سجل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نحو 1450 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

الاتحاد الأوروبي

المكتب الإعلامي

الإسرائيلي

يوم الأحد

الأوروبي

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

