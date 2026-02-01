تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تايوان ترصد مروحية و6 سفن صينية وتفعل أنظمتها الصاروخية

Lebanon 24
01-02-2026 | 02:53
تايوان ترصد مروحية و6 سفن صينية وتفعل أنظمتها الصاروخية
تايوان ترصد مروحية و6 سفن صينية وتفعل أنظمتها الصاروخية photos 0
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، رصد مروحية عسكرية صينية وست سفن بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في محيط الجزيرة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المروحية الصينية لم تتجاوز "الخط الفاصل" في مضيق تايوان، لكنها اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشرقية للبلاد. ورداً على هذا النشاط، قامت تايوان بنشر طائرات حربية وسفن بحرية، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة التحركات الصينية وتتبعها بشكل دقيق.

يأتي هذا التحرك ضمن نمط متصاعد من الضغوط العسكرية الصينية؛ حيث رصدت تايبيه خلال الشهر الماضي وحده تحليق طائرات عسكرية 269 مرة وتواجد سفن حربية 214 مرة. ويؤكد الخبراء أن بكين تواصل استخدام "تكتيكات المنطقة الرمادية"، وهي استراتيجية تعتمد على زيادة الضغط العسكري التدريجي لتحقيق أهداف أمنية دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة أو استخدام مباشر للقوة.

وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تُعرف هذه التكتيكات بأنها جهود تتجاوز حدود الردع التقليدي، وتهدف إلى زعزعة استقرار الخصم عبر استنزاف جاهزيته القتالية ونشر القلق المستمر من خلال الأنشطة العسكرية المتكررة حول حدوده السيادية.

