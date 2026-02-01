تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صمت بين واشنطن وموسكو.. هل يترك ترامب آخر معاهدة نووية؟

Lebanon 24
01-02-2026 | 03:04
A-
A+
صمت بين واشنطن وموسكو.. هل يترك ترامب آخر معاهدة نووية؟
صمت بين واشنطن وموسكو.. هل يترك ترامب آخر معاهدة نووية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه البشرية منعطفاً نووياً خطيراً مع اقتراب يوم الخميس الموعد النهائي لانتهاء معاهدة "نيو ستارت"، آخر معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، وسط صمت مطبق يخيم على الاتصالات بين واشنطن وموسكو.

إن انتهاء هذه المعاهدة، التي وُقّعت عام 2010 ومددها الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، يعني زوال آخر القيود القانونية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم. وتحد المعاهدة حالياً عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية عند 1550 رأساً لكل طرف، وهو سقف يضمن توازن الرعب النووي منذ عقود.

فيما يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعار "أميركا أولاً" ويواصل الانسحاب من الاتفاقات الدولية، يصر البيت الأبيض على رغبة ترامب في إشراك الصين في أي محادثات مستقبلية للحد من التسلح. من جانبه، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تمديد المعاهدة لعام واحد في أيلول الماضي، وهي الفكرة التي وصفها ترامب حينها بـ"الجيدة"، لكن دون اتخاذ أي خطوة عملية منذ ذلك الحين.

ويرى خبراء ومحللون، من بينهم داريل كيمبال من "جمعية مراقبة الأسلحة"، أن غياب الاستراتيجية المتماسكة وتهميش الدبلوماسيين المحترفين في إدارة ترامب يعرقلان المفاوضات المعقدة. وفي خطوة ترمز لخطورة الموقف، جرى تقريب عقارب "ساعة يوم القيامة" إلى حافة الدمار، في ظل تلويح ترامب باستئناف التجارب النووية وتعليق روسيا لعمليات التفتيش المتبادلة منذ عام 2023.

بينما يرى محللون عسكريون في موسكو أن المعاهدة باتت "إجراءً شكلياً لا طائل منه"، تؤكد روسيا أنها ستراقب التحركات الأميركية لزيادة الترسانة قبل اتخاذ أي رد فعل. ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان ترامب سيبرم "صفقة" في اللحظات الأخيرة، أم أن العالم سيدخل عصراً جديداً من سباق التسلح النووي بلا كوابح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: مسودة خطة السلام تنص على أن تشغل واشنطن وكييف وموسكو المحطة النووية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ناقشنا مع كييف نتائج الاجتماع الأخير بين واشنطن وموسكو وخطوات إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نريد نقل العلاقة بين دمشق وموسكو إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 14:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

دونالد

واشنطن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-02-01
Lebanon24
06:46 | 2026-02-01
Lebanon24
06:27 | 2026-02-01
Lebanon24
06:18 | 2026-02-01
Lebanon24
06:00 | 2026-02-01
Lebanon24
05:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24