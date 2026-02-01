متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟

أعلن مركز الدولي أن رؤية يوم الثلاثاء 17 شباط 2026 مستحيلة، من كافة مناطق العالم الإسلامي سواء بالعين المجردة أو التلسكوب أو حتى بأحدث تقنيات التصوير الفلكي.



ولم يستبعد أن تعلن بعض الدول بداية يوم الأربعاء 18 شباط، إذا اعتمدت معايير أخرى غير رؤية ، مثل الاكتفاء بالحساب الفلكي أو إكمال شعبان ثلاثين يوما.



أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء مثل باكستان وبنغلادش وإيران والمغرب، فسيكون أول يوم من رمضان فيها إما الخميس 19 أو الجمعة 20 شباط، حسب نتيجة الرؤية الفعلية والظروف الجوية. (روسيا اليوم)

