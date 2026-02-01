تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود إلى الواجهة: "حرب عظيمة لـ7 أشهر"

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تحدّثت عن تنبؤ جديد للمنجم الفرنسي نوستراداموس.



"سبعة أشهر - حرب عظيمة"

وذكرت إحدى الرباعيات الأكثر اقتباسا لنوستراداموس قوله: "سبعة أشهر - حرب عظيمة، سيموت الناس بسبب الشر؛ روان، إيبرو - لن يفشل الملك".



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإن الكثيرين يرون هذه الكلمات تلميحًا إلى الحروب الحديثة، بما في ذلك الصراع الدائر بين وأوكرانيا.



ويشير نظرية النبوءة إلى أن نوستراداموس نُسب إليه في الماضي التنبؤ بكوارث تاريخية، مثل إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناغازاكي، وذلك بعد بيت شعري آخر تحدث عن "مدينتين ستُضربان بضربة لم يشهد لها مثيل من قبل".



"سرب النحل العظيم"

هناك تنبؤ آخر أثار جدلاً واسعاً يقول: "سيظهر سربٌ عظيم من النحل في كمين ليلي". ينسب البعض هذا البيت الشعري إلى عام 2026، نظراً للترابط العددي الذي يظهر في تفسيرات مختلفة، لكن المعنى نفسه يبقى غامضاً. هل هو حدث عنيف، أم هجوم منظم، أم ربما استعارة لتهديد تكنولوجي أو اجتماعي؟ هنا أيضاً، لا توجد إجابة واضحة.



شخصية بارزة أصيبت بصاعقة

تكما تشير رباعيات أخرى إلى أن "رجلاً عظيماً سيُصعق بالبرق في وضح النهار". ويتكهن المعلقون: ملك، أو زعيم عالمي، أو ربما شخصية مشهورة عالمياً. وقد أدى هذا الوصف المثير إلى تكهنات بأن حدثاً مفاجئاً وصادماً سيقع في وضح النهار.



"ستغرق بالدماء"

وكانت إحدى أشدّ التنبؤات قتامة تشير صراحةً إلى موقع جغرافي: "ستغرق تيتشينو بالدماء". تيتشينو هي كانتون ناطق بالإيطالية في سويسرا، وتُعرف اليوم بأنها وجهة سياحية ريفية. تتحدث التفسيرات الحديثة عن احتمال وقوع كارثة جماعية، أو وباء، أو كارثة طبيعية، ولكن حتى هنا يبقى مجرد تخمين.