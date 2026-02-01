في أميركا... قطار اصطدم بشاحنة وسط عاصفة شتوية

إصطدم قطارٌ بشاحنة كانت عالقة على قضبان السكة الحديدية وسط عاصفة ثلجية، في ولاية نورث كارولاينا الأميركية.



وأفادت الشرطة بأن سائق الشاحنة تمكن من الخروج قبل الاصطدام ولم تسجل وفيات جراء الحادث.

