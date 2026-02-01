إسرائيل تُحذّر أميركا بشأن التفاوض مع إيران

أفاد موقع "واللا" أن الإسرائيلي حذّر في اجتماعاته بالمسؤولين من عواقب المفاوضات مع والتي تتوسط فيها .



وأضاف الموقع الإسرائيلي أن زامير تبادل معلومات استخباراتية حساسة مع المسؤولين الأميركيين.