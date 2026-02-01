فيديو مرعب من دولة عربيّة... هكذا انهارت الأرض فجأة وابتلعت محلين

شهدت منطقة التجمع الخامس، شرق ، واقعة هبوط أرضي جديدة حيث ابتلعت الأرض جزءاً من محطة وقود.

وانهار محلان تجاريان داخل المحطة بشكل كامل، أحدهما لبيع الورد والآخر لبيع الحلويات.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا داخل المحلين، وتم نقلهما إلى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (العربية)