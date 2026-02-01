تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
فيديو مرعب من دولة عربيّة... هكذا انهارت الأرض فجأة وابتلعت محلين
Lebanon 24
01-02-2026
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة التجمع الخامس، شرق
العاصمة المصرية القاهرة
، واقعة هبوط أرضي جديدة حيث ابتلعت الأرض جزءاً من محطة وقود.
وانهار محلان تجاريان داخل المحطة بشكل كامل، أحدهما لبيع الورد والآخر لبيع الحلويات.
وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا داخل المحلين، وتم نقلهما إلى
مستشفى القاهرة الجديدة
لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (العربية)
