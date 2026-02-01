في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة

أصدر أمير الشيخ الأحمد ، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب الحكومية.



وبموجب المرسوم، جرى تعيين عمر العمر في منصب لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة بودي وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.



كما عين المرسوم ريم غازي سعود الفليج في منصب وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد ناصر المرزوق في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، ويعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية.



