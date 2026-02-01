تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة

Lebanon 24
01-02-2026 | 08:38
A-
A+
في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة
في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب الحكومية.

وبموجب المرسوم، جرى تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر في منصب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة بودي وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.

كما عين المرسوم ريم غازي سعود الفليج في منصب وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، ويعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرسوم أميري بإجراء تعديلات وزارية في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الكويتية: مرسوم أميري بتعديل وزاري وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا لخارجية الكويت
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تعلن صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل 7 وزراء جدد بينهم الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ‌وزيرًا للخارجية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاشات وزارية تتم لكل بند مطروح من قانون الفجوة وأكثر من وزير لن يسير بالمشروع من دون تعديل (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الجابر الصباح

شؤون التنمية

دولة الكويت

وزير الدولة

عبد العزيز

عبدالعزيز

يوم الأحد

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-02-01
Lebanon24
10:37 | 2026-02-01
Lebanon24
10:30 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
Lebanon24
10:03 | 2026-02-01
Lebanon24
09:48 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24