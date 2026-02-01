كيف تسبّب ترامب في خسائر فادحة للمراهنين جراء تأخّر الضربة الأميركيّة على إيران؟

ذكر موقع " "، أنّ مراهنين خسروا عشرات الملايين من الدولارات، بعد أن توقعوا أن تشن ضربات عسكرية على ، وذلك في منصة المراهنات الأميركية "بوليماركت".



وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهد السوق مراهنات بملايين الدولارات على الجدول للهجمات الأميركية المحتملة على إيران، التي هدد بها الرئيس الأميركي مرارا وتكرارا قبل أن يلمح إلى إمكانية التعامل مع بالطرق الدبلوماسية.



لكن التواريخ التي توقع المراهنون أن تشن فيها الضربات انقضت من دون أن ينفذ تهديده، مما تسبب في خسارتهم، وفق تقارير صحفية.



كما تمت المراهنة بملايين أخرى على احتمال إطاحة .



وتعد "بوليماركت" واحدة من أكبر منصات المراهنات في العالم، حيث يمكن لمستخدميها الدفع بالعملات المشفرة، وبطاقات الخصم أو الائتمان، والتحويلات البنكية.



لكن المنصة واجهت اتهامات بالتلاعب مؤخرا، تزامنا مع العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو. (سكاي نيوز)

Advertisement