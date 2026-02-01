تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف تسبّب ترامب في خسائر فادحة للمراهنين جراء تأخّر الضربة الأميركيّة على إيران؟

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:00
A-
A+
كيف تسبّب ترامب في خسائر فادحة للمراهنين جراء تأخّر الضربة الأميركيّة على إيران؟
كيف تسبّب ترامب في خسائر فادحة للمراهنين جراء تأخّر الضربة الأميركيّة على إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مراهنين خسروا عشرات الملايين من الدولارات، بعد أن توقعوا أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، وذلك في منصة المراهنات الأميركية "بوليماركت".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهد السوق مراهنات بملايين الدولارات على الجدول الزمني للهجمات الأميركية المحتملة على إيران، التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا قبل أن يلمح إلى إمكانية التعامل مع طهران بالطرق الدبلوماسية.

لكن التواريخ التي توقع المراهنون أن تشن فيها الضربات انقضت من دون أن ينفذ ترامب تهديده، مما تسبب في خسارتهم، وفق تقارير صحفية.

كما تمت المراهنة بملايين أخرى على احتمال إطاحة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتعد "بوليماركت" واحدة من أكبر منصات المراهنات في العالم، حيث يمكن لمستخدميها الدفع بالعملات المشفرة، وبطاقات الخصم أو الائتمان، والتحويلات البنكية.

لكن المنصة واجهت اتهامات بالتلاعب مؤخرا، تزامنا مع العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تُهدد أميركا: أي "مغامرة" ستكلفها خسائر فادحة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإيراني: أي مغامرة تقدم عليها الولايات المتحدة ستلحق بها خسائر فادحة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة نقابية في العريضة: خسائر فادحة في الزراعة والصيد بعد الفيضان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاوكراني يتكبد خسائر فادحة.. القوات الروسية تسيطر على بلدة أخرى في زابوريجيا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المرشد الأعلى

دونالد ترامب

علي خامنئي

سكاي نيوز

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-01
Lebanon24
14:04 | 2026-02-01
Lebanon24
13:23 | 2026-02-01
Lebanon24
13:10 | 2026-02-01
Lebanon24
13:02 | 2026-02-01
Lebanon24
12:38 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24