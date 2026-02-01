من مستوطنة قريبة من لبنان... نتنياهو أعلن عن خطّة عاجلة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
01-02-2026
|
09:02
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
خلال جلسة حكومية استثنائية، عن خطة عاجلة لإعادة تأهيل وتطوير
المنطقة الشمالية
، مؤكدا
التزام
حكومته بضمان أمن السكان في المناطق الحدودية.
وخصصت الجلسة التي عقدت في كريات شمونة، للمصادقة على ميزانيات دعم المنطقة الشمالية، حيث وصف
نتنياهو
المستوطنة بأنها "ركيزة منطقة إصبع
الجليل
"، مشيرا إلى أن الخطة تشمل مدن كريات شمونة وشلومي ومتولا.
وأضاف: "سيتجلى ذلك في توزيع منح على الشركات والسكان، وتخصيص موارد أكبر للإسكان والصناعة والطب والنقل والتعليم - وهذه مجرد المرحلة الأولى".
وأكد نتنياهو أن "الحكومة لا تلتزم فقط بتنمية
الشمال
، بل أيضاً بضمان أمن السكان"، مشددا: "لا مجال للاحتواء، ولا تنازلات، فنحن نعمل على مواجهة كل تهديد في الوقت الفعلي وبشكل مستمرّ، وسنواصل القيام بذلك". (روسيا اليوم)
