عربي-دولي

مسؤول إيراني: لا مناورات للحرس الثوري في مضيق هرمز

Lebanon 24
01-02-2026 | 09:17
قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إنه ليس هناك أي نية لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكانت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية قد ذكرت يوم الخميس أن القوات ستجري التدريبات في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من شباط.
 
وقال المسؤول اليوم "لم يكن هناك أي خطة لدى الحرس لإجراء تدريبات عسكرية هناك، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن، إنما هي مجرد تقارير إعلامية خاطئة". (العربية) 
