مقتل وإصابة العشرات في جنوب تركيا

أعلنت السلطات عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 30 بجروح في حادثي سير منفصلين في جنوب البلاد.



ووقع الحادث الأول في مدينة أنطاليا، حيث انقلبت حافلة ركاب كانت تنقل 34 راكبًا من تكيرداغ إلى أنطاليا ، على حافة طريق سريع جعلته الأمطار زلقًا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.



وأضاف حاكم أنطاليا هولوسي ، أن "سائق الحافلة لم ينجُ للأسف بالرغم من كلّ الجهود المبذولة، وارتفعت حصيلة القتلى إلى تسعة".



وأوضح شاهين "كان هناك ضباب أيضًا، وهو منعطف ينبغي التأنّي فيه ويبدو أن الحافلة دخلته بسرعة كبيرة".



وأضاف الحاكم أن سبعة من الجرحى الـ25 هم في حالة خطرة؛ ولم يوضح إن كان بينهم أجانب. (ارم نيوز)

Advertisement