عربي-دولي
مقتل وإصابة العشرات في جنوب تركيا
Lebanon 24
01-02-2026
|
09:33
photos
أعلنت السلطات
التركية
عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 30 بجروح في حادثي سير منفصلين في جنوب البلاد.
ووقع الحادث الأول في مدينة أنطاليا، حيث انقلبت حافلة ركاب كانت تنقل 34 راكبًا من تكيرداغ إلى أنطاليا
صباح الأحد
، على حافة طريق سريع جعلته الأمطار زلقًا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.
وأضاف حاكم أنطاليا هولوسي
شاهين
، أن "سائق الحافلة لم ينجُ للأسف بالرغم من كلّ الجهود المبذولة، وارتفعت حصيلة القتلى إلى تسعة".
وأوضح شاهين "كان هناك ضباب أيضًا، وهو منعطف ينبغي التأنّي فيه ويبدو أن الحافلة دخلته بسرعة كبيرة".
وأضاف الحاكم أن سبعة من الجرحى الـ25 هم في حالة خطرة؛ ولم يوضح إن كان بينهم أجانب. (ارم نيوز)
