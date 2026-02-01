تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة... بيانٌ من وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية

Lebanon 24
01-02-2026 | 09:48
A-
A+
بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة... بيانٌ من وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية
بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة... بيانٌ من وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عبر وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك، عن "إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة".

وقال الوزراء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار "أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني... وتمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803".

وأكد الوزراء أن "تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني".

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يشدد على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان 8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لدول عربية وإسلامية: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

السعودية

قطاع غزة

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-01
Lebanon24
14:04 | 2026-02-01
Lebanon24
13:23 | 2026-02-01
Lebanon24
13:10 | 2026-02-01
Lebanon24
13:02 | 2026-02-01
Lebanon24
12:38 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24