20
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
-8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة... بيانٌ من وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية
Lebanon 24
01-02-2026
|
09:48
عبر وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك، عن "إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها
إسرائيل
لوقف إطلاق النار في غزة".
وقال الوزراء في البيان المشترك الصادر عن
وزارة الخارجية
المصرية
، إن الانتهاكات
الإسرائيلية
لوقف إطلاق النار "أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني... وتمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، ولتنفيذ قرار
مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة رقم 2803".
وأكد الوزراء أن "تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في
قطاع غزة
على الصعيدين الأمني والإنساني".
ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار". (ارم نيوز)
