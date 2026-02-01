زيلينسكي: مستعدون لحوار جاد ينهي الحرب ويحفظ كرامة الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني ، اليوم الأحد، أن محادثات ثلاثية برعاية ، تضم وروسيا، ستعقد الأسبوع الجاري في العاصمة ، في ظل حالة من عدم اليقين لدى الأوكرانيين بشأن مصير اتفاق وقف استهداف قطاع الطاقة مع ، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.



وتتعرض لضغوط أمريكية للموافقة على شروط السلام في الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات، في الوقت الذي تواجه فيه حملة جوية روسية ألحقت أضرارا بالغة بنظام الطاقة لديها خلال أحد أبرد فصول الشتاء منذ سنوات.



وانعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في أواخر كانون الثاني، لكنها لم تفض إلى أي تقدم جديد بشأن قضية الأراضي الحيوية، إذ لا تزال تطالب كييف بالتنازل عن المزيد من الأراضي في شرق البلاد الذي مزقته الحرب، وهو ما ترفضه كييف.



وأكد أن الجولة الجديدة ستنعقد يومي الرابع والخامس من شباط، وأن أوكرانيا مستعدة لمحادثات جادة. وتجد أوكرانيا صعوبة في وقف التقدم الروسي المتواصل في ساحة المعركة.



وكتب زيلينسكي على موقع "إكس": "أوكرانيا مستعدة لحوار جاد، ونحن مهتمون بضمان أن تقربنا نتائجه من نهاية حقيقية للحرب تحفظ كرامة (الأوكرانيين)". (ارم نيوز)





