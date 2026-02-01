تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: مستعدون لحوار جاد ينهي الحرب ويحفظ كرامة الأوكرانيين

Lebanon 24
01-02-2026 | 11:05
A-
A+

زيلينسكي: مستعدون لحوار جاد ينهي الحرب ويحفظ كرامة الأوكرانيين
زيلينسكي: مستعدون لحوار جاد ينهي الحرب ويحفظ كرامة الأوكرانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن محادثات ثلاثية برعاية الولايات المتحدة، تضم  أوكرانيا وروسيا، ستعقد الأسبوع الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ظل حالة من عدم اليقين لدى الأوكرانيين بشأن مصير اتفاق وقف استهداف قطاع الطاقة مع روسيا، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتتعرض  كييف لضغوط أمريكية للموافقة على شروط السلام في الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات، في الوقت الذي تواجه فيه حملة جوية روسية ألحقت أضرارا بالغة بنظام الطاقة لديها خلال أحد أبرد فصول الشتاء منذ سنوات.

وانعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في أواخر كانون الثاني، لكنها لم تفض إلى أي تقدم جديد بشأن قضية الأراضي الحيوية، إذ لا تزال موسكو تطالب كييف بالتنازل عن المزيد من الأراضي في شرق البلاد الذي مزقته الحرب، وهو ما ترفضه كييف.

وأكد زيلينسكي أن الجولة الجديدة ستنعقد يومي الرابع والخامس من شباط، وأن أوكرانيا مستعدة لمحادثات جادة. وتجد أوكرانيا صعوبة في وقف التقدم الروسي المتواصل في ساحة المعركة.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس": "أوكرانيا مستعدة لحوار جاد، ونحن مهتمون بضمان أن تقربنا نتائجه من نهاية حقيقية للحرب تحفظ كرامة (الأوكرانيين)". (ارم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سليمان: لن نصوّت على موازنة لا تحفظ كرامة العسكريين والموظفين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رستم: لتفعيل خطة إنمائية تحفظ كرامة المواطن
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سننهي الحرب في أوكرانيا وسيكون اجتماعنا مع زيلينسكي "الشجاع" جيدا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: مستعدون لحوار وطني بشأن الوصول إلى استراتيجية دفاعية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

الإماراتية

الإماراتي

فولوديمير

يوم الأحد

زيلينسكي

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-01
Lebanon24
14:04 | 2026-02-01
Lebanon24
13:23 | 2026-02-01
Lebanon24
13:10 | 2026-02-01
Lebanon24
13:02 | 2026-02-01
Lebanon24
12:38 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24