ضربة محتملة ورد متوقع… واشنطن ترفع جاهزيتها الجوية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تعزز أنظمة دفاعها الجوي، تحسباً لضربة جوابية كبيرة من .



وفقاً للصحيفة، إذا أوعز الرئيس الأميركي، ، بتوجيه "ضربة حاسمة" ضد إيران، فقد يُثير ذلك "رداً متناسباً" من إيران، مما يستدعي تعزيز قدرات الدفاع الجوي لحماية وحلفاء الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.



وتعمل الأميركية (البنتاغون) على نشر منظومة دفاع صاروخي إضافية من طراز "ثاد"، بالإضافة إلى عدة منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية.



وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في ، أن ضربات من غير المرجح أن تحدث في القريب.



وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الأميركي قد يشن ضربات محدودة ضد إيران إذا أمر الرئيس بشن هجوم اليوم".



ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن لم يكشف بعد عما إذا كان الرئيس ينوي استخدام القوة ضد إيران أو كيف سيفعل ذلك. (الحدث)

