Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ضربة محتملة ورد متوقع… واشنطن ترفع جاهزيتها الجوية

Lebanon 24
01-02-2026 | 11:20
ضربة محتملة ورد متوقع… واشنطن ترفع جاهزيتها الجوية
ضربة محتملة ورد متوقع… واشنطن ترفع جاهزيتها الجوية photos 0
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الولايات المتحدة تعزز أنظمة دفاعها الجوي، تحسباً لضربة جوابية كبيرة من إيران.

وفقاً للصحيفة، إذا أوعز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوجيه "ضربة حاسمة" ضد إيران، فقد يُثير ذلك "رداً متناسباً" من إيران، مما يستدعي تعزيز قدرات الدفاع الجوي لحماية إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وتعمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على نشر منظومة دفاع صاروخي إضافية من طراز "ثاد"، بالإضافة إلى عدة منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن ضربات واشنطن من غير المرجح أن تحدث في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الأميركي قد يشن ضربات محدودة ضد إيران إذا أمر الرئيس بشن هجوم اليوم".

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن البيت الأبيض لم يكشف بعد عما إذا كان الرئيس ينوي استخدام القوة ضد إيران أو كيف سيفعل ذلك.  (الحدث)
