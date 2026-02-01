بعد جدل دولي… الإفراج عن عرفان سلطاني بكفالة مالية

أفرجت السلطات بكفالة عن المتظاهر سلطاني، بحسب ما أفاد محاميه الأحد، بعدما حذّرت من أنه يواجه خطر الإعدام، وهو ما نفته .



وقال المحامي أمير موسى خاني إن الشاب البالغ 26 عاماً "أُطلق سراحه أمس (السبت) واستعاد كافة متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول"، موضحاً أن الإفراج تم مقابل كفالة مالية قدرها مليارا تومان (نحو 12600 دولار)، وفق "فرانس برس".





وفي وقت سابق، انتشر على نطاق واسع بأن سلطاني حُكم عليه بالإعدام بعد يومين من توقيفه، وأن تنفيذ الحكم كان مقررًا في 14 يناير الماضي.



ونفت في ، في حينها، أنه صدر أي حكم بإعدام عرفان سلطاني.



