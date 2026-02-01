تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20°
o
بيروت
17°
o
طرابلس
21°
o
صور
20°
o
جبيل
20°
o
صيدا
21°
o
جونية
18°
o
النبطية
14°
o
زحلة
12°
o
بعلبك
-8°
o
بشري
15°
o
بيت الدين
11°
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد جدل دولي… الإفراج عن عرفان سلطاني بكفالة مالية
01-02-2026
أفرجت السلطات
الإيرانية
بكفالة عن المتظاهر
عرفان
سلطاني، بحسب ما أفاد محاميه الأحد، بعدما حذّرت
الولايات المتحدة
من أنه يواجه خطر الإعدام، وهو ما نفته
طهران
.
وقال المحامي أمير موسى خاني إن الشاب البالغ 26 عاماً "أُطلق سراحه أمس (السبت) واستعاد كافة متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول"، موضحاً أن الإفراج تم مقابل كفالة مالية قدرها مليارا تومان (نحو 12600 دولار)، وفق "فرانس برس".
وفي وقت سابق، انتشر على نطاق واسع بأن سلطاني حُكم عليه بالإعدام بعد يومين من توقيفه، وأن تنفيذ الحكم كان مقررًا في 14 يناير الماضي.
ونفت
السلطة القضائية
في
إيران
، في حينها، أنه صدر أي حكم بإعدام عرفان سلطاني.
