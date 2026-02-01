في ظل تهديدات وتصعيد… قمة مصرية أردنية لبحث مستقبل غزة

وصل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى مصر، اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استقبله في مطار القاهرة الدولي واصطحبه إلى قصر الاتحادية لإجراء مباحثات ثنائية بين الجانبين.



وقال محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة إن المباحثات تناولت "التطورات في ، حيث أكد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع".



وأضاف أن الزعيمين جددا التأكيد على "موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في ، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.



وفي ذات السياق، شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها الشرقية، يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة ".



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لمستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث "تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها".



يأتي اللقاء في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، إذ قال الرئيس ترامب يوم 22 كانون الثاني إن "أسطولًا" يتجه نحو .



وقالت مصادر عديدة يوم الجمعة إن ترامب يدرس خيارات للتعامل مع تشمل توجيه ضربات محددة الأهداف على . (ارم نيوز)

Advertisement