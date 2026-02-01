تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في ظل تهديدات وتصعيد… قمة مصرية أردنية لبحث مستقبل غزة

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:10
في ظل تهديدات وتصعيد… قمة مصرية أردنية لبحث مستقبل غزة
في ظل تهديدات وتصعيد… قمة مصرية أردنية لبحث مستقبل غزة photos 0
وصل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى مصر، اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي  الذي استقبله في مطار القاهرة الدولي واصطحبه إلى قصر الاتحادية لإجراء مباحثات ثنائية بين الجانبين.

وقال محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات تناولت "التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع".

وأضاف أن الزعيمين جددا التأكيد على "موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لمستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث "تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها".

يأتي اللقاء في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، إذ قال الرئيس ترامب يوم 22 كانون الثاني إن "أسطولًا" يتجه نحو إيران.

 وقالت مصادر عديدة يوم الجمعة إن ترامب يدرس خيارات للتعامل مع طهران تشمل توجيه ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الدنماركية: مستقبل الناتو على المحك في ظل تهديد ترامب لغرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية وبحث سبل التعاون
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب سعودي تركي مصري أردني إندونيسي باكستاني قطري إماراتي بدعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24

