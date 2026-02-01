عشية جولة المحادثات الثلاثية الجديدة.. ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة

أعلن الروسي دميتري ميدفيديف، الأحد، أن هدف النصر في العملية العسكرية الخاصة هو منع نشوب صراعات جديدة.



وقال ميدفيديف في مقابلة مع "تاس" و" " وموقع "وارغونزو"، إن حقيقة الانتصار العسكري مهمة للغاية، لكن من الضروري أيضاً التفكير فيما سيحدث بعد ذلك.



وأضاف: "من المهم بنفس القدر التفكير فيما سيحدث بعد ذلك. بعد كل شيء، هدف النصر هو منع نشوب صراعات جديدة، وهذا أمر واضح تماماً".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني ، الأحد، أن المفاوضات المباشرة بين وموسكو وواشنطن ستُستأنف الأربعاء في أبوظبي، سعياً لإيجاد مخرج للحرب في .



وقال عبر منصة "إكس": "تم تحديد مواعيد اللقاءات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من شباط في أبوظبي" بالإمارات .



وأضاف أن "أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش معمّق، ونأمل أن تقرّبنا نتيجة (المفاوضات) من نهاية حقيقية ومشرفة للحرب".



وكان قد أكد، السبت، أن كييف تستعد لعقد لقاءات "الأسبوع المقبل" لدفع المفاوضات قدماً.