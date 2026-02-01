تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عشية جولة المحادثات الثلاثية الجديدة.. ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة
Lebanon 24
01-02-2026
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي دميتري ميدفيديف، الأحد، أن هدف النصر في العملية العسكرية الخاصة هو منع نشوب صراعات جديدة.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع "تاس" و"
رويترز
" وموقع "وارغونزو"، إن حقيقة الانتصار العسكري مهمة للغاية، لكن من الضروري أيضاً التفكير فيما سيحدث بعد ذلك.
وأضاف: "من المهم بنفس القدر التفكير فيما سيحدث بعد ذلك. بعد كل شيء، هدف النصر هو منع نشوب صراعات جديدة، وهذا أمر واضح تماماً".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، الأحد، أن المفاوضات المباشرة بين
كييف
وموسكو وواشنطن ستُستأنف الأربعاء في أبوظبي، سعياً لإيجاد مخرج للحرب في
أوكرانيا
.
وقال
زيلينسكي
عبر منصة "إكس": "تم تحديد مواعيد اللقاءات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من شباط في أبوظبي" بالإمارات
العربية المتحدة
.
وأضاف أن "أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش معمّق، ونأمل أن تقرّبنا نتيجة (المفاوضات) من نهاية حقيقية ومشرفة للحرب".
وكان قد أكد، السبت، أن كييف تستعد لعقد لقاءات "الأسبوع المقبل" لدفع المفاوضات قدماً.
