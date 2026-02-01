تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسؤول إيراني يوضح: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة
Lebanon 24
01-02-2026
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول إيراني لوكالة "
رويترز
" اليوم الأحد، إنه ليس هناك أي نية لدى
القوات البحرية
التابعة للحرس الثوري
الإيراني
لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في
مضيق هرمز
مثلما ذكرت بعض
وسائل الإعلام
الأسبوع الماضي.
وكانت قناة برس تي.في
الإيرانية
الرسمية قد ذكرت يوم الخميس أن القوات ستجري التدريبات في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من شباط.
وقال المسؤول اليوم "لم يكن هناك أي خطة لدى الحرس لإجراء تدريبات عسكرية هناك، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن، إنما هي مجرد تقارير إعلامية خاطئة".
كانت
القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم" قد حضت
الحرس الثوري الإيراني
على تجنب السلوك التصعيدي في البحر، وذلك في أعقاب إعلان
إيران
عن إجراء مناورات بحرية ليومين في مضيق هرمز.
ودعت "سنتكوم" في بيان الجمعة لإجراء المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر.
Advertisement
تابع
