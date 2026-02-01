مسؤول إيراني يوضح: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة

قال مسؤول إيراني لوكالة " " اليوم الأحد، إنه ليس هناك أي نية لدى التابعة للحرس الثوري لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مثلما ذكرت بعض الأسبوع الماضي.



وكانت قناة برس تي.في الرسمية قد ذكرت يوم الخميس أن القوات ستجري التدريبات في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من شباط.

وقال المسؤول اليوم "لم يكن هناك أي خطة لدى الحرس لإجراء تدريبات عسكرية هناك، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن، إنما هي مجرد تقارير إعلامية خاطئة".



كانت الأميركية "سنتكوم" قد حضت على تجنب السلوك التصعيدي في البحر، وذلك في أعقاب إعلان عن إجراء مناورات بحرية ليومين في مضيق هرمز.



ودعت "سنتكوم" في بيان الجمعة لإجراء المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر.