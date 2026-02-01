رئيس الحكومة اليمنية: لفتح تحقيق في حادثة اقتحام مقر صحيفة عدن الغد

وجه رئيس الحكومة ، ، اليوم الأحد، والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة الاقتحام والاعتداء التي استهدفت مقر صحيفة " ".



وأكد رئيس الوزراء اليمني أن استهداف المؤسسات الإعلامية والاعتداء على الصحافيين يُعد انتهاكاً خطيراً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً مباشراً بحرية الصحافة والعمل الإعلامي، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقرير مفصل بنتائجه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.



كما جدد، الحكومة بحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعدي على العمل الصحافي أو ترهيب العاملين فيه.

Advertisement