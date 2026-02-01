شرق أوكرانيا.. مقتل 12 شخصا في ضربة بمسيّرة طالت حافلة

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق ، الأحد، مقتل 12 شخصا في هجوم روسي بطائرة مسيّرة طال حافلة.



وقال رئيس الإقليمية غانزا على تطبيق "سقطت طائرة مسيّرة معادية بالقرب من حافلة نقل تابعة لشركة في منطقة بافلوغراد. وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة سبعة آخرين".



وقبيل ذلك سيطرت القوات الروسية على قرية زيلينه في منطقة خاركيف وقرية سوخيتسكيه بمنطقة دونيتسك، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن .

