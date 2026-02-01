تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحوثيون يمنعون هبوط طائرة يمنية في مطار المخا

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:38
الحوثيون يمنعون هبوط طائرة يمنية في مطار المخا
الحوثيون يمنعون هبوط طائرة يمنية في مطار المخا photos 0
عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت متجهة من مطار جدة الدولي إلى مطار المخا في محافظة تعز، أدراجها بعد نحو ساعة من إقلاعها، بعد أن منعت جماعة الحوثي هبوطها والحيلولة دون وصول الرحلة إلى وجهتها النهائية.

وكان من المقرر أن يدشن مطار المخا الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلاته الجوية التجارية بشكل رسمي، في حدث وُصف بالاستراتيجي ونقلة نوعية في قطاع النقل الجوي، كونه يعزز من ربط الساحل الغربي لليمن بالعالم الخارجي عبر منفذ جوي جديد.

وأكد مدير عام مطار المخا الدولي، خالد عبد اللطيف، أن جماعة الحوثي منعت الطائرة من دخول الأجواء اليمنية عقب إقلاعها من مطار جدة، وفق جدول الرحلات التي كانت قد أُدرجت في وقت سابق وبشكل رسمي.

وأوضح أن الجماعة منعت الطائرة من الهبوط من خلال تحكمها في مركز الملاحة الجوية التي تسيطر عليه في العاصمة المختطفة صنعاء، لافتا إلى أنه سيتم إيواء المسافرين الذين انتظروا ساعات وصول الطائرة التي كان من المقرر أن تقلهم إلى جدة، والعمل على مساعدتهم وإيوائهم، حيث قدموا إلى المطار من عدة محافظات.

وأضاف أن 152 مسافرًا كانوا في انتظار الطائرة عند المطار، بينهم كبار سن ومرضى، ما يعكس حجم الضرر الذي تسببت به هذه الإجراءات التعسفية للمواطنين الذين قدِموا من عدة محافظات للسفر عبر المطار.

وفي أول رد رسمي، أعربت وزارة النقل اليمنية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لإقدام جماعة الحوثي على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية.

وقالت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، في بيان، إن "هذا التصرف يُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين، كما يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل وحق المواطنين في السفر الآمن".
