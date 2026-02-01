الحوثيون يمنعون هبوط طائرة يمنية في مطار المخا

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية ، كانت متجهة من مطار جدة الدولي إلى مطار المخا في محافظة تعز، أدراجها بعد نحو ساعة من إقلاعها، بعد أن منعت جماعة هبوطها والحيلولة دون وصول الرحلة إلى وجهتها النهائية.



وكان من المقرر أن يدشن مطار المخا الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلاته الجوية التجارية بشكل رسمي، في حدث وُصف بالاستراتيجي ونقلة نوعية في قطاع النقل الجوي، كونه يعزز من ربط الساحل لليمن بالعالم الخارجي عبر منفذ جوي جديد.



وأكد مدير عام مطار المخا الدولي، خالد ، أن جماعة الحوثي منعت الطائرة من دخول الأجواء اليمنية عقب إقلاعها من مطار جدة، وفق جدول الرحلات التي كانت قد أُدرجت في وقت سابق وبشكل رسمي.



وأوضح أن الجماعة منعت الطائرة من الهبوط من خلال تحكمها في مركز الملاحة الجوية التي تسيطر عليه في العاصمة المختطفة ، لافتا إلى أنه سيتم إيواء المسافرين الذين انتظروا ساعات وصول الطائرة التي كان من المقرر أن تقلهم إلى جدة، والعمل على مساعدتهم وإيوائهم، حيث قدموا إلى من عدة محافظات.



وأضاف أن 152 مسافرًا كانوا في انتظار الطائرة عند المطار، بينهم كبار سن ومرضى، ما يعكس حجم الضرر الذي تسببت به هذه الإجراءات التعسفية للمواطنين الذين قدِموا من عدة محافظات للسفر عبر المطار.



وفي أول رد رسمي، أعربت وزارة النقل اليمنية والهيئة والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لإقدام جماعة الحوثي على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية.



وقالت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، في بيان، إن "هذا التصرف يُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين، كما يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل وحق المواطنين في السفر الآمن".

