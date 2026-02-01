تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اختطاف مدنيين في مالي يثير القلق الدولي

Lebanon 24
01-02-2026 | 13:10
A-
A+
اختطاف مدنيين في مالي يثير القلق الدولي
اختطاف مدنيين في مالي يثير القلق الدولي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خطف جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي لمدنيين في مالي إثر هجوم على مصنع، وأيضاً احتجاز مسؤول محلي بمدينة كايس، في هجوم منفصل، عن تحوّل جذري في إستراتيجية الخطف التي تتبناها الجماعات المُسلّحة.

وفي السابق كانت عمليات الخطف تقتصر إلى حدّ كبير على الأجانب طمعاً في الفدية وغير ذلك، لكن الأشهر الماضية شهدت نقلة بالتركيز على احتجاز المدنيين في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في خطوة تثير تساؤلات جديّة عن دلالاتها.

ووفّرت الفدية مصادر تمويل للجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي في السنوات الماضية وهي فدية تحصل عليها إثر خطف أجانب سواء كانوا صحافيين أو عمالاً أو سياحاً.

وبحسب تقارير دولية فإنّ التنظيمات الإرهابية في الساحل الإفريقي لا تزال ترى في اختطاف الأجانب عملاً مربحاً، فقد دفعت البلدان الأوروبية ما يُقدَّر بنحو 125 مليون دولار أمريكي لتحرير رهائن من تنظيم القاعدة في دول غرب إفريقيا الواقعة في منطقة الساحل بين عامي 2008 و2014، ولا يزال الأجانب يزورون المنطقة.

وقال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، إن "النقلة التي تعرفها إستراتيجيات الجماعات المسلحة في مجال الخطف تعكس سعياً لتحقيق العديد من الأهداف من أبرزها وقف التعاون بين المواطنين والجيوش النظامية وقوى الأمن".

وأضاف ديالو في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنّ: "فقدان القوات المحلية القدرة على حماية المدنيين يجعلهم يلجأون بالفعل إلى عدم التعاون مع الحكومة المركزية في مواجهة الجماعات المسلحة التي نجحت في كسب نفوذ كبير في السنوات الأخيرة".

وشدد على أنّه: "علاوةً على ذلك، يُوفر اختطاف الأجانب موارد مالية مستقرّة لاسيما في الأرياف حيث يتمّ ترهيب السكان في مالي والنيجر بشكل رئيسي لافتكاك المواشي والهواتف وغير ذلك".

ويأتي هذا التطوّر في وقت تشنّ فيه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصاراً خانقاً على العاصمة المالية، باماكو، وتشنّ هجمات في بوركينا فاسو والنيجر شأنها في ذلك شأن جماعات مسلحة أخرى.

واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا، أنّ: "ما يحصل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو من اختطاف للسكان يُشكل مدعاة حقيقية للقلق وهي منعرج بلا شكّ خطير لأنّ من شأنه توفير حاضنة شعبية للجماعات المسلحة من خلال ترهيب السكان".

وأضاف كايتا في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ: "الجماعات المسلحة تسعى إلى استغلال غياب الدولة المركزية في العديد من مناطق هذه الدول من أجل تحقيق مآربها سواء من خلال بسط سيطرتها على تلك المناطق وفرض نظام يشمل الضرائب وغير ذلك على سكانها، أو بترهيب السكان عبر عمليات اختطاف والحصول على موارد هؤلاء".  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء ارسلان-وهاب "يثير القلق"
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية على خط طهران–مشهد
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فنزويلا: اختطاف مادورو انتهاك صارخ للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن في غزة ونعارض جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المسلمين

الأوروبي

الإسلام

القاعدة

أوروبي

المسلم

أمريكي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24