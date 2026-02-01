عاصفة ثلجية في أميركا تلغي 2100 رحلة طيران وسط موجة برد قياسية

تجتاح عاصفة شتوية الجنوب الأميركي مصحوبة بتساقط الثلوج، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 2100 رحلة جوية، في الوقت الذي يشهد فيه شرقي موجة برد قارس مستمرة، تمتد آثارها حتى جنوب ، قد تصل إلى مستويات قياسية وتشكل خطراً على محاصيل الحمضيات.



أورافيك، كبير خبراء الأرصاد في "مركز التنبؤات الجوية" الأميركي، إن تحذيرات الشتوية تغطي أجزاء من جنوبي فرجينيا وشرقي تينيسي وكارولينا الشمالية والجنوبية، وشمال شرقي مع اشتداد العاصفة على طول الجنوبي، مما يهدد بسقوط ما بين 6 إلى 8 بوصات (15 إلى 20 سنتيمتراً) من الثلوج عبر منطقة واسعة، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



كما ستجتاح المنطقة أيضاً عواصف رياح قوية تصل سرعتها إلى 45 ميلاً (72 كيلومتراً) في الساعة في بعض المناطق.

