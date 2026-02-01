تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني الأسبق يدعو للتركيز على عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

Lebanon 24
01-02-2026 | 14:30
A-
A+

وزير الخارجية الإيراني الأسبق يدعو للتركيز على عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا
وزير الخارجية الإيراني الأسبق يدعو للتركيز على عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، أن التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، إلى جانب التصريحات الصادرة عن مسؤولين في إيران والولايات المتحدة، "تعزز فرص الأمل بإمكانية التوصل إلى تفاهم".

وقال صالحي، وهو أيضا رئيس سابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه من الأفضل في الخطاب السياسي والدبلوماسي الانتقال من التركيز على "حق التخصيب" إلى عنوان أكثر قبولاً لدى الطرفين، يتمثل في التأكيد على أن "إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحاً نووياً"، معتبراً أن "هذا الطرح يحظى بقبول متبادل"، وفق قوله.

وشدد الوزير الإيراني الأسبق، على أنه في حال تحقق هذا التحول في العناوين والمواقف، يمكن لاحقاً طرح حلول فنية تكون مقبولة من الجانبين، مؤكداً قناعته بوجود مثل هذه الحلول القابلة للتنفيذ. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: التوافق الذي نسعى إليه يضمن عدم امتلاكنا لسلاح نووي مقابل رفع كامل للعقوبات
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مقنع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً فيجب تحقيق ذلك ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تكن يوما تسعى لامتلاك سلاح نووي وجاهزة لدخول مفاوضات متوازنة تحفظ حقوقها
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

رئيس سابق

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

ارم نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24