وزير الخارجية الإيراني الأسبق يدعو للتركيز على عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

أكد الأسبق، علي أكبر صالحي، أن التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، إلى جانب التصريحات الصادرة عن مسؤولين في والولايات المتحدة، "تعزز فرص الأمل بإمكانية التوصل إلى تفاهم".



وقال صالحي، وهو أيضا لمنظمة الطاقة الذرية ، إنه من الأفضل في الخطاب السياسي والدبلوماسي الانتقال من التركيز على "حق التخصيب" إلى عنوان أكثر قبولاً لدى الطرفين، يتمثل في التأكيد على أن "إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحاً نووياً"، معتبراً أن "هذا الطرح يحظى بقبول متبادل"، وفق قوله.



وشدد الوزير الأسبق، على أنه في حال تحقق هذا التحول في العناوين والمواقف، يمكن لاحقاً طرح حلول فنية تكون مقبولة من الجانبين، مؤكداً قناعته بوجود مثل هذه الحلول القابلة للتنفيذ. (ارم نيوز)

Advertisement