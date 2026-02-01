تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
|
عربي-دولي

عشرات الآلاف يتظاهرون في التشيك دعمًا للرئيس بيتر بافل

Lebanon 24
01-02-2026 | 15:01
عشرات الآلاف يتظاهرون في التشيك دعمًا للرئيس بيتر بافل
عشرات الآلاف يتظاهرون في التشيك دعمًا للرئيس بيتر بافل photos 0
نظم عشرات الآلاف من المواطنين في التشيك مسيرات اليوم الأحد دعما للرئيس بيتر بافل بعد رفضه الموافقة على ترشيح وزير للحكومة الائتلافية الجديدة المناهضة للاتحاد الأوروبي، والذي قام بأداء التحية النازية واستعراض تذكارات مرتبطة بالعهد النازي.

وفي خضم تصاعد الخلاف مع الحكومة، وجه بافل المؤيد للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الأسبوع الماضي اتهامات لوزير الخارجية بيتر ماسينكا بإرسال رسائل نصية عبر مستشاره للرئيس تهدده "بعواقب" إذا استمر في معارضة ترشيح فيليب توريك لمنصب وزير البيئة.

وتعرض توريك لانتقادات بسبب أدائه التحية النازية واستعراض التذكارات. وبرر توريك سلوكه بأنه سوء تقدير منه نافيا أي ميول للنازية أو العنصرية، وفق وكالة "رويترز".

واحتشد مؤيدو الرئيس في ساحة المدينة القديمة في براج وساحة وينسيلاس القريبة، بينما أغلقت الشرطة عددا من الشوارع في المنطقة.

ولوح عدد من المتظاهرين بأعلام الاتحاد الأوروبي والتشيك، وحملوا لافتات تحمل عبارة "نحن ندعم الرئيس". وعبر متظاهرون آخرون عن دعمهم لأوكرانيا ومعارضتهم لحكومة الائتلاف برئاسة أندريه بابيش. 

ولم تُصدر الشرطة تقديرا رسميا لعدد المشاركين لكن المنظمين قدروه بما يترواح بين 80 ألفا و90 ألف شخص. وأعلنوا عزمهم تنظيم مظاهرات أخرى في مدن مختلفة يوم 15 شباط.
 
الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

وزير البيئة

يوم الأحد

أوكرانيا

الأوروبي

رويترز

أوروبي

