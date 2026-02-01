مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار خارج فندق جورجيا

قُتل رجل شرطة وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في وقع خارج فندق بضواحي مدينة عاصمة ولاية الأميركية.



وقالت شرطة مقاطعة جوينيت في بيان لها، إن إطلاق النار وقع في وقت مبكر الأحد، بعد إرسال ضابطين إثر بلاغ عن واقعة احتيال في فندق يقع بالقرب من منطقة ، على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شمال شرقي أتلانتا.



وأوضحت الشرطة أنه عند وصول الضابطين، واجها شخصا سحب مسدسا وأطلق النار عليهما، مما دفع الضابطين للرد بإطلاق النار وإصابة المشتبه به.

وأكد البيان مقتل أحد رجلي الشرطة، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى، اليوم الأحد، وهو في حالة حرجة ولكنها مستقرة.



وذكرت الشرطة أن المشتبه به يخضع أيضا للعلاج من إصابة بطلق ناري، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.



ولم تكشف الشرطة على الفور عن أية معلومات إضافية، بما في ذلك أسماء كل من رجلي الشرطة أو المشتبه به.