عربي-دولي
مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار خارج فندق جورجيا
Lebanon 24
01-02-2026
|
15:24
قُتل رجل شرطة وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في
تبادل لإطلاق النار
وقع خارج فندق بضواحي مدينة
أتلانتا
عاصمة ولاية
جورجيا
الأميركية.
وقالت شرطة مقاطعة جوينيت في بيان لها، إن إطلاق النار وقع في وقت مبكر
من اليوم
الأحد، بعد إرسال ضابطين إثر بلاغ عن واقعة احتيال في فندق يقع بالقرب من منطقة
ستون ماونتن
، على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شمال شرقي أتلانتا.
وأوضحت الشرطة أنه عند وصول الضابطين، واجها شخصا سحب مسدسا وأطلق النار عليهما، مما دفع الضابطين للرد بإطلاق النار وإصابة المشتبه به.
وأكد البيان مقتل أحد رجلي الشرطة، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى، اليوم الأحد، وهو في حالة حرجة ولكنها مستقرة.
وذكرت الشرطة أن المشتبه به يخضع أيضا للعلاج من إصابة بطلق ناري، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.
ولم تكشف الشرطة على الفور عن أية معلومات إضافية، بما في ذلك أسماء كل من رجلي الشرطة أو المشتبه به.
