قطر ومصر وتركيا تسعى لعقد اجتماع أميركي-إيراني في أنقرة.. تقرير يكشف التفاصيل

تعمل سلطات قطر ومصر وتركيا على تنظيم اجتماع في خلال الأيام بين المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ومسؤولين إيرانيين، حسبما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وقال مصدر من إحدى الدول المشاركة في تنظيم الاجتماع: "الأمور تسير على ما يرام. نبذل قصارى جهدنا".



ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال أسبوع.



وأضاف موقع "أكسيوس" أن ومصر وقطر تأمل أن تُسهم المشاورات بين وإيران في منع نشوب حرب في المنطقة.



وأكد مسؤول أميركي للموقع إمكانية عقد اجتماع بين ممثلين أميركيين وإيرانيين في تركيا خلال أسبوع.



وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن "أبلغت عبر قنوات مختلفة أنها مستعدة لعقد اجتماع لإبرام اتفاق".