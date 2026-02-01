تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قطر ومصر وتركيا تسعى لعقد اجتماع أميركي-إيراني في أنقرة.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
01-02-2026
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل سلطات قطر ومصر وتركيا على تنظيم اجتماع في
أنقرة
خلال الأيام
القادمة
بين المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص
ستيف ويتكوف
ومسؤولين إيرانيين، حسبما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
وقال مصدر من إحدى الدول المشاركة في تنظيم الاجتماع: "الأمور تسير على ما يرام. نبذل قصارى جهدنا".
ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال أسبوع.
وأضاف موقع "أكسيوس" أن
تركيا
ومصر وقطر تأمل أن تُسهم المشاورات بين
الولايات المتحدة
وإيران في منع نشوب حرب في المنطقة.
وأكد مسؤول أميركي للموقع إمكانية عقد اجتماع بين ممثلين أميركيين وإيرانيين في تركيا خلال أسبوع.
وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"أبلغت
إيران
عبر قنوات مختلفة أنها مستعدة لعقد اجتماع لإبرام اتفاق".
