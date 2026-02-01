تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صراع محتمل مع إيران؟ أميركا تعزز دفاعاتها الجوية في المنطقة

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:00
A-
A+

صراع محتمل مع إيران؟ أميركا تعزز دفاعاتها الجوية في المنطقة
صراع محتمل مع إيران؟ أميركا تعزز دفاعاتها الجوية في المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوفى بوعده بإرسال الأسطول الأمريكي إلى الشرق الأوسط، حيث وصلت مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن القتالية، واقتربت طائرات إف-35 المتطورة من المنطقة، لكن ترامب لم يُصرّح بعدُ بما إذا كان سيستخدم القوة ضد إيران وكيف؟.

وبحسب الصحيفة، فرغم أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الضربات الجوية الأمريكية على إيران ليست وشيكة، إلا أن البنتاغون يُعزّز دفاعاته الجوية لحماية إسرائيل وحلفاء واشنطن العرب والقوات الأمريكية بشكل أفضل، استعدادا لأي رد إيراني، وربما نشوب صراع مُحتمل طويل الأمد.

وبرر مسؤولون أمريكيون، نقل الدفاعات الجوية إلى المنطقة، باحتمال أن يستدعي الهجوم الحاسم الذي طلب ترامب من الجيش الأمريكي التحضير له رداً إيرانياً مماثلاً، مما يستلزم وجود دفاعات جوية أمريكية قوية لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية على حد سواء.

ويكشف التقرير أن الجيش الأمريكي يمتلك بالفعل أنظمة دفاع جوي في المنطقة، بما في ذلك مدمرات قادرة على إسقاط التهديدات الجوية. لكن البنتاغون ينشر بطارية إضافية من نظام "ثاد" وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي في القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه بإمكان نظام "ثاد" اعتراض الصواريخ الباليستية فوق الغلاف الجوي للأرض، بينما يدافع نظام باتريوت ضد التهديدات التي تحدث على ارتفاعات منخفضة وفي نطاقات أقصر.

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن أهمية نشر الدفاعات الجوية في المنطقة، برزت الحاجة إليها في شهر يونيو الماضي، عندما ساعدت أمريكا من خلالها في الدفاع عن إسرائيل ضد وابل من الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ 12 يوماً مع إيران. 

وأضافت: "لعب نظام ثاد دورا هاما في حماية المراكز السكانية الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية خلال الصيف، لا سيما مع نفاد مخزون إسرائيل من صواريخ آرو الاعتراضية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "استهلكت حينها الذخائر بوتيرة محمومة، حيث أطلقت أكثر من 150 صاروخاً، أي ما يعادل ربع إجمالي الصواريخ الاعتراضية التي اشتراها البنتاغون على الإطلاق".

وفي السياق استعرض التقرير ما قال إنها فعالية الدفاعات الجوية، مؤكدا أنه عندما نفذت الولايات المتحدة عملية "مطرقة منتصف الليل" ضد ثلاثة مواقع نووية إيرانية، باستخدام قاذفات بي-2 وصواريخ كروز التي أُطلقت من الغواصات، رد الإيرانيون في اليوم التالي بإطلاق 14 صاروخًا على قاعدة العديد الجوية، التي تضم مركز القيادة الجوية الأمريكية في المنطقة وتستخدمها الطائرات الحربية الأمريكية.

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن بطاريات باتريوت الأمريكية والقطرية نجحت إلى حد كبير في صد ذلك الهجوم. لكن البنتاغون أقرّ لاحقاً بأن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب القاعدة.

وأكدت الصحيفة، أنه تم خلال الأيام الأخيرة، نقل عدة مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة، قادرة أيضاً على التصدي للتهديدات الجوية، إلى الشرق الأوسط. 

وبحسب مسؤول في البحرية وصور متاحة للعموم، تمتلك الولايات المتحدة حالياً ثماني مدمرات في نطاق إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، من بينها مدمرتان قرب مضيق هرمز، وثلاث في شمال بحر العرب، وواحدة قرب إسرائيل في البحر الأحمر، واثنتان في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

كما تتواصل الاستعدادات العسكرية الأخرى بوتيرة متسارعة. ففي يوم الخميس، شوهدت ست طائرات من طراز إف-35 تابعة للحرس الوطني لولاية فيرمونت تهبط في جزر الأزور، بعد نقلها من منطقة الكاريبي إلى موقع أقرب إلى الشرق الأوسط. وكانت طائرات إف-35 التابعة للحرس الوطني لولاية فيرمونت قد شاركت في عملية كانون الثاني للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. كما غادرت بعض طائرات الهجوم الإلكتروني من طراز إي إيه-18 جي غراولر التابعة للبحرية الأمريكية بورتوريكو مؤخراً ووصلت إلى إسبانيا.

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من أن ترامب لم يوضح أهدافه تجاه إيران. ومع ذلك، فإن سلسلة أوسع وأكثر استدامة من الهجمات الأمريكية التي تهدف إلى ردع النظام الإيراني عن قمع المتظاهرين بعنف، أو إجباره على إنهاء تخصيب اليورانيوم، أو حتى إسقاط الحكومة الإيرانية، قد تؤدي إلى رد إيراني أشد هذه المرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نشر منظومة "ثاد" يعد مؤشراً قوياً بشكل خاص على أن الولايات المتحدة تستعد لصراع محتمل، حيث إن الولايات المتحدة لا تملك سوى سبع بطاريات عاملة، وقد تم استنزاف الوحدات بشكل كبير خلال العام الماضي.

قال سيث جونز، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع: "إن نقل أنظمة باتريوت وثاد مكلف. وتزداد احتمالية استخدامها" مع هذا القدر من النقل. 

وبحسب التقرير، يستطيع كل نظام دفاع جوي من طراز ثاد، اختصاراً لـ"نظام الدفاع الجوي الطرفي عالي الارتفاع"، حمل 48 صاروخاً اعتراضياً موزعة على ست منصات إطلاق. ويحتاج النظام إلى حوالي 100 جندي لإعادة التشغيل، وتحليل البيانات، وإجراء الصيانة، وإطلاق الصواريخ الاعتراضية على مدار الساعة.

ويقول المحللون إن نقل الدفاعات الجوية الإضافية إلى قواعد أخرى في المنطقة سيساعد في حماية المنشآت الأمريكية والمراكز السكانية بشكل أفضل، ولكنه قد يرهق الوحدات والإمدادات في حالة اندلاع صراع أوسع. 

وقالت مارا كارلين، التي عملت في البنتاغون خلال إدارات بوش وأوباما وبايدن: "من الواضح أن الجيش الأمريكي يمتلك موارد محدودة، لكن الدفاع الجوي مثالٌ واضح على محدودية هذه الموارد"، مضيفة: "هذه موارد قيّمة للغاية، وكل قائد عسكري يسعى للحصول على المزيد منها". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعليقا على التوتر مع إيران: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت 48 مسيّرة أوكرانية هاجمت مناطق عدة في البلاد الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
Lebanon24
15:45 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24