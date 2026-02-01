المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك تغادر ميناء إيلات

أعلنت الأميركية مغادرة المدمرة الأميركية الموجّهة بالصواريخ ديلبرت دي بلاك ميناء إيلات ، ، عقب زيارة رسمية مجدولة.





ولم تعلن القيادة المركزية وجهة المدمرة بعد مغادرتها الميناء .



وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة البحرية بين وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل من وخليج العقبة والبحر الأحمر.

وقال قائد المدمرة، الكوماندير إزرا تي. هاتش، إن زيارة السفينة إلى إيلات تؤكد عمق الشراكة طويلة الأمد مع ، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوفر فرصاً مهمة لطاقم السفينة للتفاعل مع المجتمع المحلي.



وخلال الزيارة، نظّم طاقم المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك جولة تعريفية على متن السفينة لكبار المسؤولين من السفارة الأميركية في وسلاح البحرية الإسرائيلي، كما عقدت قيادة السفينة لقاء رسمياً مع قائد قاعدة إيلات البحرية.