المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك تغادر ميناء إيلات

24
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
-10
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية مغادرة المدمرة الأميركية الموجّهة بالصواريخ ديلبرت دي بلاك ميناء إيلات
في إسرائيل
،
يوم الأحد
، عقب زيارة رسمية مجدولة.
ولم تعلن القيادة المركزية وجهة المدمرة بعد مغادرتها الميناء
الإسرائيلي
.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة البحرية بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل من
البحر الأبيض المتوسط
وخليج العقبة والبحر الأحمر.
وقال قائد المدمرة، الكوماندير إزرا تي. هاتش، إن زيارة السفينة إلى إيلات تؤكد عمق الشراكة طويلة الأمد مع
إسرائيل
، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوفر فرصاً مهمة لطاقم السفينة للتفاعل مع المجتمع المحلي.
وخلال الزيارة، نظّم طاقم المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك جولة تعريفية على متن السفينة لكبار المسؤولين من السفارة الأميركية في
القدس
وسلاح البحرية الإسرائيلي، كما عقدت قيادة السفينة لقاء رسمياً مع قائد قاعدة إيلات البحرية.
