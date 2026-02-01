بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني

استقال السياسي من عضوية لتجنب التسبب للحزب في "مزيد من الإحراج" وذلك بعد كشف معلومات جديدة حول صداقته مع إبستين.



وظهر اللورد، الذي أقيل من منصبه كسفير لدى العام الماضي بسبب صلاته بإبستين، في وثائق أصدرتها الأميركية يوم الجمعة تتعلق بالممول السيء السمعة، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" .



وأفاد ماندلسون بأنه كتب مساء أمس الأحد إلى هولي ، الأمينة العامة لحزب العمال، ليخبرها بأنه يتنحى عن عضوية الحزب.



وقال في رسالته: "لقد ارتبط اسمي مجددا نهاية هذا الأسبوع بالضجة المحيطة بجيفري إبستين، وأشعر بالندم والأسف حيال ذلك".



