عربي-دولي
بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:22
استقال السياسي
البريطاني
بيتر ماندلسون
من عضوية
حزب العمال
لتجنب التسبب للحزب في "مزيد من الإحراج" وذلك بعد كشف معلومات جديدة حول صداقته مع
جيفري
إبستين.
وظهر اللورد، الذي أقيل من منصبه كسفير لدى
الولايات المتحدة
العام الماضي بسبب صلاته بإبستين، في وثائق أصدرتها
وزارة العدل
الأميركية يوم الجمعة تتعلق بالممول السيء السمعة، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا"
البريطانية
.
وأفاد ماندلسون بأنه كتب مساء أمس الأحد إلى هولي
ريدلي
، الأمينة العامة لحزب العمال، ليخبرها بأنه يتنحى عن عضوية الحزب.
وقال في رسالته: "لقد ارتبط اسمي مجددا نهاية هذا الأسبوع بالضجة المحيطة بجيفري إبستين، وأشعر بالندم والأسف حيال ذلك".
