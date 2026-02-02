تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

Lebanon 24
02-02-2026 | 00:37
A-
A+
فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية
فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية photos 0
أعلنت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان أنهما “ستستأنفان تقديم الخدمات القنصلية المقطوعة منذ العام 2024، والرحلات الجوية المتبادلة”، بعد نحو شهر على العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أوردته “فرانس برس”.

وكانت كراكاس قد قطعت علاقاتها مع جمهورية الدومينيكان و6 دول أخرى أواخر تموز 2024، بعدما انتقدت سانتو دومينغو عملية الاقتراع التي أعلن بموجبها إعادة انتخاب مادورو.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل على “تليغرام”: “تقرّر إعادة تفعيل الخدمات القنصلية لجمهورية الدومينيكان في كاراكاس ولفنزويلا في سانتو دومينغو خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “ان الحكومتين اتفقتا أيضا على الطلب من السلطات المعنية إعادة تفعيل الربط الجوي بين البلدين”.
جمهورية الدومينيكان

نيكولاس مادورو

وزير الخارجية

الفنزويلي

تليغرام

جمهورية

مادورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
