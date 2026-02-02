فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

أعلنت وجمهورية الدومينيكان أنهما “ستستأنفان تقديم الخدمات القنصلية المقطوعة منذ العام 2024، والرحلات الجوية المتبادلة”، بعد نحو شهر على العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس ، بحسب ما أوردته “فرانس برس”.



وكانت كراكاس قد قطعت علاقاتها مع و6 دول أخرى أواخر 2024، بعدما انتقدت سانتو دومينغو عملية الاقتراع التي أعلن بموجبها إعادة انتخاب .



وكتب غيل على “تليغرام”: “تقرّر إعادة تفعيل الخدمات القنصلية لجمهورية الدومينيكان في كاراكاس ولفنزويلا في سانتو دومينغو خلال الأيام المقبلة”.



وأضاف: “ان الحكومتين اتفقتا أيضا على الطلب من السلطات المعنية إعادة تفعيل الربط الجوي بين البلدين”.

