عربي-دولي
إسرائيل تستعد لاحتمال هجمات حوثية في حال شن هجوم أميركي على إيران
Lebanon 24
04-02-2026
|
16:24
photos
كشف تقرير إسرائيلي أن
الأجهزة الأمنية
في إسرائيل
تتهيأ لاحتمال استهداف الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيرة
الإسرائيلية
، إذا شنت
الولايات المتحدة
هجوماً عسكرياً على
إيران
.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجهات الأمنية تتوقع أن الحوثيين قد يشاركون في القتال إلى جانب الحرس الثوري
الإيراني
في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين
واشنطن
وطهران.
وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان جيش الدفاع، إيال زامير، خلال الأيام الأخيرة، مداولات خاصة تناولت التهديد الحوثي، وأوعز إلى قيادة العمق في الجيش بالاستعداد والمصادقة مجددا على بنك الأهداف في اليمن، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات وسلاح الجو، وفق "كان".
وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "كان" صباح اليوم الأربعاء، بأن مصدرا في أحد الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين نقل إلى الإدارة الأميركية معلومات تفيد بأن الحوثيين يجرون استعدادات عملياتية لاستئناف الهجمات ضد السفن الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، في حال إقدام واشنطن على مهاجمة إيران. (روسيا اليوم)
