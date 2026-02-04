غوتيريش يحذّر من خطر انهيار كوبا إذا انقطعت إمدادات النفط

حذّر أنطونيو غوتيريش من أن كوبا تواجه خطر "الانهيار" إذا انقطعت إمداداتها النفطية، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الأربعاء، بعد تهديد بقطع مصادر الطاقة عن في إطار حملة ضغوط.



وقال المتحدث باسم ستيفان دوغاريك إن غوتيريش "قلق للغاية إزاء الوضع الإنساني في كوبا الذي سيتفاقم، وصولا إلى إمكان انهياره، ما لم تُلبّ احتياجاتها من "، وفق ما ذكرت فرانس برس".



وتخضع كوبا الشيوعية لحظر تجاري منذ عقود، وكانت تعتمد على إمدادات تردها من فنزويلا إلى أن أطاح الجيش الأمريكي الشهر الماضي برئيسها نيكولاس مادورو.



ومذاك، يقول الرئيس الأمريكي إن بلاده تسيطر على نفط البلاد، مهدّدا بقطع الإمدادات عن كوبا، وفرض رسوم جمركية على تحاول مساعدة هافانا. وقال إنه يريد "إبرام صفقة" مع القيادة الكوبية، من دون أن يوضح ماهيتها.



الاثنين، قال الذي يستخدم القوة الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية، إن المكسيك ستتوقف عن إرسال النفط إلى كوبا التي وصفها بأنها "دولة فاشلة".



ومن شأن توقف الإمدادات المكسيكية أن يفاقم أزمة اقتصادية هي الأشد خطورة التي تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.



وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء، أن المكسيك سترسل مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع، فيما تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح لها أيضا بإرسال النفط.

