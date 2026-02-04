تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

غوتيريش يحذّر من خطر انهيار كوبا إذا انقطعت إمدادات النفط

Lebanon 24
04-02-2026 | 16:45
غوتيريش يحذّر من خطر انهيار كوبا إذا انقطعت إمدادات النفط
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن كوبا تواجه خطر "الانهيار" إذا انقطعت إمداداتها النفطية، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الأربعاء، بعد تهديد واشنطن بقطع مصادر الطاقة عن الجزيرة في إطار حملة ضغوط.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك إن غوتيريش "قلق للغاية إزاء الوضع الإنساني في كوبا الذي سيتفاقم، وصولا إلى إمكان انهياره، ما لم تُلبّ احتياجاتها من النفط"، وفق ما ذكرت فرانس برس".

وتخضع كوبا الشيوعية لحظر تجاري أمريكي منذ عقود، وكانت تعتمد على إمدادات تردها من فنزويلا إلى أن أطاح الجيش الأمريكي الشهر الماضي برئيسها الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ومذاك، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على نفط البلاد، مهدّدا بقطع الإمدادات عن كوبا، وفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول مساعدة هافانا. وقال إنه يريد "إبرام صفقة" مع القيادة الكوبية، من دون أن يوضح ماهيتها.

الاثنين، قال ترامب الذي يستخدم القوة الاقتصادية الأمريكية لتحقيق أهداف سياسية، إن المكسيك ستتوقف عن إرسال النفط إلى كوبا التي وصفها بأنها "دولة فاشلة".

ومن شأن توقف الإمدادات المكسيكية أن يفاقم أزمة اقتصادية هي الأشد خطورة التي تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء، أن المكسيك سترسل مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع، فيما تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح لها أيضا بإرسال النفط.
الحشد العسكري الأميركي يضغط على كوبا ويهدد إمدادات النفط
غوتيريش يُحذّر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة
غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة
الداخلية الأميركية: ترمب سيقرر ما إذا كانت كوبا ستحصل على النفط الفنزويلي
