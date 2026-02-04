تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل رجل وإصابة فتى بجروح خطيرة في انفجار سيارة شمال إسرائيل

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:15
مقتل رجل وإصابة فتى بجروح خطيرة في انفجار سيارة شمال إسرائيل
مقتل رجل وإصابة فتى بجروح خطيرة في انفجار سيارة شمال إسرائيل photos 0
قتل شخص وأصيب آخرون، ليل الخميس، إثر انفجار سيارة قرب مدينة حيفا في إسرائيل.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن مركز رامبام الطبي ومصدرا في نجمة داود للإسعاف في حيفا أكدا وقوع انفجار سيارة في مدينة كريات يام قرب حيفا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما، وإصابة رجل يبلغ من العمر 30 عاما وفتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة.

وأفاد المستشفى بنقل الرجل والفتى إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يعانيان من إصابات متعددة في أجهزة الجسم.

ووصل المسعفون إلى موقع الانفجار ليجدوا سيارة ينبعث منها دخان، إضافة إلى ثلاثة مصابين بالقرب منها. وتم نقل الرجل البالغ من العمر 40 عاما إلى سيارة إسعاف مجهزة بوحدة عناية مركزة، وعلى الرغم من خضوعه لمحاولات إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، أعلن المسعفون وفاته. (سكاي نيوز)
