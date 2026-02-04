تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مقتل رجل وإصابة فتى بجروح خطيرة في انفجار سيارة شمال إسرائيل
Lebanon 24
04-02-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل شخص وأصيب آخرون، ليل الخميس، إثر انفجار سيارة قرب مدينة حيفا
في إسرائيل
.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست
الإسرائيلية
، أن مركز رامبام الطبي ومصدرا في نجمة داود للإسعاف في حيفا أكدا وقوع انفجار سيارة في مدينة كريات يام قرب حيفا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما، وإصابة رجل يبلغ من العمر 30 عاما وفتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة.
وأفاد المستشفى بنقل الرجل والفتى إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يعانيان من إصابات متعددة في أجهزة الجسم.
ووصل المسعفون إلى موقع الانفجار ليجدوا سيارة ينبعث منها دخان، إضافة إلى ثلاثة مصابين بالقرب منها. وتم نقل الرجل البالغ من العمر 40 عاما إلى سيارة إسعاف مجهزة بوحدة عناية مركزة، وعلى الرغم من خضوعه لمحاولات إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، أعلن المسعفون وفاته. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
05/02/2026 12:09:02
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة
05/02/2026 12:09:02
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إصابة جندي بجروح خطيرة في إطلاق نار بقاعدة عسكرية في شمال إسرائيل وفتح تحقيق
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إصابة جندي بجروح خطيرة في إطلاق نار بقاعدة عسكرية في شمال إسرائيل وفتح تحقيق
05/02/2026 12:09:02
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الروسية: مقتل شرطيي مرور نتيجة انفجار سيارة في شارع ياسينيفايا جنوب موسكو
Lebanon 24
السلطات الروسية: مقتل شرطيي مرور نتيجة انفجار سيارة في شارع ياسينيفايا جنوب موسكو
05/02/2026 12:09:02
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
سكاي نيوز
سكاي نيو
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
Lebanon 24
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
05:02 | 2026-02-05
05/02/2026 05:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:47 | 2026-02-05
05/02/2026 04:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:45 | 2026-02-05
05/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:18 | 2026-02-05
05/02/2026 04:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:02 | 2026-02-05
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
04:47 | 2026-02-05
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:45 | 2026-02-05
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:30 | 2026-02-05
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:18 | 2026-02-05
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:15 | 2026-02-05
باكستان تصعّد عملياتها الأمنية في بلوشستان بعد هجمات دامية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24