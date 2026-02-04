تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

من أصل لبناني.. أميركا تعلن توقيف حليف مادورو السابق أليكس صعب

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:25
من أصل لبناني.. أميركا تعلن توقيف حليف مادورو السابق أليكس صعب
من أصل لبناني.. أميركا تعلن توقيف حليف مادورو السابق أليكس صعب photos 0
اعتقل المسؤول ‌الفنزويلي البارز أليكس صعب في فنزويلا، الأربعاء، في عملية مشتركة بين السلطات الأميركية والفنزويلية، حسبما قال مسؤول أمني أميركي.

ونقلت صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية في وقت لاحق من الأربعاء عن لويجي يوليانو محامي صعب نفيه القبض عليه، ووصف هذه الأنباء بأنها "كاذبة".

كما نفى صحفيون موالون لحكومة كراكاس في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي إلقاء القبض على صعب.

ولم يرد يوليانو على ⁠الفور على رسائل بريد إلكتروني أرسلت إلى العناوين المدرجة على موقع مكتب للمحاماة، ورفض محام مثّل صعب في محكمة أميركية في كانون الأول 2023 التعليق ‌على الأمر.

وقال المسؤول الأميركي إنه من المتوقع أن يتم تسليم صعب (54 عاما) إلى الولايات المتحدة خلال أيام.
 
وأليكس صعب هو ابن مهاجر لبناني يُدعى لويس، استقر في مدينة بارانكيا وأسس العديد من المشاريع التجارية، من بينها شركة "تيكستايلز صعب"، وحقق نجاحًا في صناعة النسيج الكولومبية.
 
