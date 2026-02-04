قتيلان و11 جريحًا بحادث قطار في محافظة طرطوس

أدى حادث قطار وقع في محافظة طرطوس ، الأربعاء، إلى مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح.



وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحادث وقع جراء اصطدام قطار بسيارة مدنية تقل عمالا أثناء عبورها السكة قرب بلدة المنطار في المحافظة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على ، أن فرق الطوارئ وإدارة توجهت إلى الموقع، وعملت على سحب السيارة العالقة عن السكة وتأمين المكان، فيما نقل المصابون إلى المشافي بواسطة المدنيين الموجودين في المنطقة.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى التقيد بإجراءات السلامة وعبور من المعابر المخصصة فقط، تفاديا لوقوع حوادث مماثلة وحفاظا على الأرواح. (سكاي نيوز)

