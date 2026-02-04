تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الجيش الألماني يسحب جزءًا من قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:45
الجيش الألماني يسحب جزءًا من قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات
الجيش الألماني يسحب جزءًا من قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات photos 0
أعلنت القوات المسلحة الألمانية يوم الأربعاء أنها ستقلص عدد الجنود المنتشرين في شمال العراق "لأسباب أمنية"، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال مركز قيادة العمليات في الجيش الألماني إن الأفراد الذين لا تقتضي الضرورة وجودهم في المهمة سيتم سحبهم مؤقتا من مدينة أربيل في إقليم كردستان، مشيرا إلى تزايد التوترات الإقليمية.

ورفض متحدث عسكري تحديد عدد الجنود الذين سيعاد نشرهم أو حجم القوة التي ستبقى في المنطقة.

يأتي هذا الإجراء ردا على مخاطر تصعيد عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية.

وذكرت المجلة أن ألمانيا تخطط لتقليص وجودها العسكري في شمال العراق بشكل كبير، نقلا عن إحاطة برلمانية وصفت الخطوة بأنها ضرورية بسبب استمرار وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

ووصف مركز قيادة العمليات هذه الخطوة بأنها إجراء احترازي، مؤكدا أن القوة ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية بالعدد المتبقي من الأفراد.

وأضاف أن القرار جرى تنسيقه بشكل وثيق مع الشركاء متعددي الجنسيات على الأرض، مشددًا على أن سلامة الجنود الألمان تمثل الأولوية القصوى. (العربية)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يأمل بسلام مع إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب إلى مستوى تاريخي وسط رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة الطائرات "لينكولن" في طريقها إلى المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التوتر الأوروبي الروسي وسط تحركات بحرية عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إقليم كردستان

الشرق الأوسط

الألمانية

برلماني

ألمانيا

كردستان

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
