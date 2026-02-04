الجيش الألماني يسحب جزءًا من قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات

أعلنت القوات المسلحة يوم الأربعاء أنها ستقلص عدد الجنود المنتشرين في شمال "لأسباب أمنية"، في ظل تصاعد التوترات في .



وقال مركز قيادة العمليات في الجيش الألماني إن الأفراد الذين لا تقتضي الضرورة وجودهم في المهمة سيتم سحبهم مؤقتا من مدينة أربيل في ، مشيرا إلى تزايد التوترات الإقليمية.



ورفض متحدث عسكري تحديد عدد الجنود الذين سيعاد نشرهم أو حجم القوة التي ستبقى في المنطقة.



يأتي هذا الإجراء ردا على مخاطر تصعيد عسكري محتمل بين وإيران، بحسب ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية.



وذكرت المجلة أن تخطط لتقليص وجودها العسكري في شمال العراق بشكل كبير، نقلا عن إحاطة برلمانية وصفت الخطوة بأنها ضرورية بسبب استمرار وتصاعد التوترات بين وطهران.



ووصف مركز قيادة العمليات هذه الخطوة بأنها إجراء احترازي، مؤكدا أن القوة ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية بالعدد المتبقي من الأفراد.



وأضاف أن القرار جرى تنسيقه بشكل وثيق مع الشركاء متعددي الجنسيات على الأرض، مشددًا على أن سلامة الجنود الألمان تمثل الأولوية القصوى. (العربية)

