Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مشادة ساخنة في الكونغرس بين وزير الخزانة الأميركي ونائبات ديمقراطيات

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:00
مشادة ساخنة في الكونغرس بين وزير الخزانة الأميركي ونائبات ديمقراطيات
مشادة ساخنة في الكونغرس بين وزير الخزانة الأميركي ونائبات ديمقراطيات photos 0
اشتعلت مشادة ساخنة، خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي، تخللها سجال لفظي بين سكوت بيسنت وزير الخزانة في إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا ماكسين ووترز.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، استجوبت فيه النائبة وزير الخزانة، بشأن التضخم، والتعرفات الجمركية، والهجرة، والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وضغطت النائبة على الوزير لحث الرئيس ترامب علنًا على التراجع عن سياسات الرسوم الجمركية التي قالت إنها رفعت أسعار المستهلكين وزادت من صعوبة تحمل تكاليف السكن، وفق ما أورده موقع "نيوز ماكس".

وردّ بيسنت بالطعن في توصيف النائبة واترز للتضخم، مما أدى إلى عدة دقائق من التصريحات المتداخلة، وبدأ بيسنت حديثه قائلاً: "يبدو أنك مرتبكة بشأن تعريف التضخم".

وطالبت واترز مراراً وتكراراً بالحصول على وقتها، وقاطعت الوزير خلال محاولته الإجابة على أسئلتها، مما دفع كليهما إلى مقاطعة الآخر، وسط إحباط من المشاركين في الجلسة.

بعد ذلك، ناشدت النائبة واترز رئيس اللجنة الجمهوري فرينش هيل، من أجل التدخل، قائلة: "هل يمكنك إسكاته؟"، بحجة أن بيسنت كان يستهلك وقتها المخصص للاستجواب.

ولم يتراجع بيسنت، بل قال لواترز إنه يجب عليها "الحفاظ على قدر من الكرامة"، ثم اتسع نطاق الخلاف ليشمل نقاشات سياسية أخرى، حيث عزت واترز ارتفاع تكاليف السكن جزئياً إلى تطبيق قوانين الهجرة وتأثيرها على العرض.

ويشار إلى أنه في عدة مناسبات، اضطر هيل رئيس الجلسة، إلى تذكير الوزير بيسنت، بضرورة السماح للأعضاء بالتحدث "لأن هذا هو وقتهم المخصص".

وخلال الجلسة، دخلت النائبة جويس بيتي، من ولاية "أوهايو"، في مشادة كلامية حادة مع الوزير بيسنت، وقالت بيتي بعد أن رفض بيسنت الإجابة على سؤالها: "أحاول أن أكون محترمة، لكنك لن تفعل ما تريد في وقتي. نعم أو لا، أو يمكنك أن تقول: 'لن أجيب' وسأنتقل إلى السؤال التالي".

فأجابها بيسنت: "حسنًا، السؤال الثالث". فردت عليه قائلة: "حسنًا، فليُسجّل في المحضر أنه يرفض الإجابة على سؤال". وبينما بدأ بيسنت بالتدخل، قال بيتي: "لا، لا، لن نفعل ذلك معي. لن نفعل ذلك معي". 
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

ترامب

