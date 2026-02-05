إيران.. نرجس محمدي تبدأ إضرابًا احتجاجيًا على ظروف احتجازها

بدأت الناشطة نرجس محمدي الحائزة على عام 2023 والمسجونة منذ كانون الأول، إضراباً عن الطعام.



ويأتي إضراب الناشطة الإيرانية، للمطالبة بحقها في إجراء مكالمات هاتفية، وفق ما صرحت محامية عائلتها المقيمة في الأربعاء.



وقالت المحامية أردكاني، إن محمدي التي اعتُقلت خلال احتجاج في مدينة مشهد شرقي في 12 كانون الأول، "مضربة عن الطعام منذ 3 أيام".



وأضافت أردكاني "إنها تُطالب بحقها في إجراء مكالمات هاتفية والتواصل مع محاميها في إيران وتلقي الزيارات".



وأشارت إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجرتها محمدي مع عائلتها كانت في 14 كانون الأول وأنهم أُبلغوا بإضرابها عن الطعام من جانب أحد المعتقلين الذين أُفرج عنهم. (ارم نيوز)



