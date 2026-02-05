تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

إيران.. نرجس محمدي تبدأ إضرابًا احتجاجيًا على ظروف احتجازها

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:10
إيران.. نرجس محمدي تبدأ إضرابًا احتجاجيًا على ظروف احتجازها
إيران.. نرجس محمدي تبدأ إضرابًا احتجاجيًا على ظروف احتجازها photos 0
بدأت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023 والمسجونة منذ كانون الأول، إضراباً عن الطعام.

ويأتي إضراب الناشطة الإيرانية، للمطالبة بحقها في إجراء مكالمات هاتفية، وفق ما صرحت محامية عائلتها المقيمة في باريس الأربعاء.

وقالت المحامية شيرين أردكاني، إن محمدي التي اعتُقلت خلال احتجاج في مدينة مشهد شرقي إيران في 12 كانون الأول، "مضربة عن الطعام منذ 3 أيام".

وأضافت أردكاني "إنها تُطالب بحقها في إجراء مكالمات هاتفية والتواصل مع محاميها في إيران وتلقي الزيارات".

وأشارت إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجرتها محمدي مع عائلتها كانت في 14 كانون الأول وأنهم أُبلغوا بإضرابها عن الطعام من جانب أحد المعتقلين الذين أُفرج عنهم. (ارم نيوز)
