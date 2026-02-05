تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رئيس تايوان: التزامات واشنطن تجاه الجزيرة باقية دون تغيير
Lebanon 24
05-02-2026
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التايواني، لاي تشينغ-ته، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "متينة كالصخر" وإن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، إلى
الجزيرة
.
وخلال اتصال جرى، الأربعاء، قال شي لترامب إن على
الولايات المتحدة
أن تتعامل "بحذر" مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
وفي حديثه للصحفيين وسط تايوان، قال لاي إن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية، مضيفاً: "العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة متينة كالصخر، وستستمر جميع برامج التعاون ولن تتغير".
وأوضح أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل كما هي دون تغيير، تمامًا كما أن حقيقة أن تايوان ليست جزءًا من
جمهورية
الصين
الشعبية ستظل دون تغيير. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: نريد التعامل مع الصين دون الإخلال بالتزاماتنا تجاه اليابان وكوريا الجنوبية
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نريد التعامل مع الصين دون الإخلال بالتزاماتنا تجاه اليابان وكوريا الجنوبية
05/02/2026 12:09:50
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
Lebanon 24
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
05/02/2026 12:09:50
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: رئيس المجلس الانتقالي اتخذ قرارات أحادية دون التزام سياسي
Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: رئيس المجلس الانتقالي اتخذ قرارات أحادية دون التزام سياسي
05/02/2026 12:09:50
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب: خدمة المواصلات بين صيدا وجزين باقية في المواعيد والتعرفة نفسها
Lebanon 24
أيوب: خدمة المواصلات بين صيدا وجزين باقية في المواعيد والتعرفة نفسها
05/02/2026 12:09:50
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الجزيرة
جمهورية
دونالد
واشنطن
التزام
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
Lebanon 24
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
05:02 | 2026-02-05
05/02/2026 05:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:47 | 2026-02-05
05/02/2026 04:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:45 | 2026-02-05
05/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:18 | 2026-02-05
05/02/2026 04:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:02 | 2026-02-05
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
04:47 | 2026-02-05
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:45 | 2026-02-05
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:30 | 2026-02-05
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:18 | 2026-02-05
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:15 | 2026-02-05
باكستان تصعّد عملياتها الأمنية في بلوشستان بعد هجمات دامية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24