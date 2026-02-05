رئيس تايوان: التزامات واشنطن تجاه الجزيرة باقية دون تغيير

قال الرئيس التايواني، لاي تشينغ-ته، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "متينة كالصخر" وإن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي ، إلى .



وخلال اتصال جرى، الأربعاء، قال شي لترامب إن على أن تتعامل "بحذر" مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.



وفي حديثه للصحفيين وسط تايوان، قال لاي إن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية، مضيفاً: "العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة متينة كالصخر، وستستمر جميع برامج التعاون ولن تتغير".



وأوضح أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل كما هي دون تغيير، تمامًا كما أن حقيقة أن تايوان ليست جزءًا من الشعبية ستظل دون تغيير. (ارم نيوز)

