تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس تايوان: التزامات واشنطن تجاه الجزيرة باقية دون تغيير

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:20
A-
A+

رئيس تايوان: التزامات واشنطن تجاه الجزيرة باقية دون تغيير
رئيس تايوان: التزامات واشنطن تجاه الجزيرة باقية دون تغيير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس التايواني، لاي تشينغ-ته، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "متينة كالصخر" وإن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الجزيرة.

وخلال اتصال جرى، الأربعاء، قال شي لترامب إن على الولايات المتحدة أن تتعامل "بحذر" مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وفي حديثه للصحفيين وسط تايوان، قال لاي إن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية، مضيفاً: "العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة متينة كالصخر، وستستمر جميع برامج التعاون ولن تتغير".

وأوضح أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل كما هي دون تغيير، تمامًا كما أن حقيقة أن تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية ستظل دون تغيير. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: نريد التعامل مع الصين دون الإخلال بالتزاماتنا تجاه اليابان وكوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: رئيس المجلس الانتقالي اتخذ قرارات أحادية دون التزام سياسي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: خدمة المواصلات بين صيدا وجزين باقية في المواعيد والتعرفة نفسها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الجزيرة

جمهورية

دونالد

واشنطن

التزام

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24