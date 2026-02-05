باراك يلتقي الرئيس السوري لبحث القضايا المشتركة

بحث المبعوث الأمريكي توماس مع الرئيس السوري ، الأربعاء، "التطورات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما كشفت عنه الرئاسة .وذكرت الرئاسة السورية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن استقبل في "قصر الشعب" بالعاصمة ، وفدًا أمريكيًّا برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى توماس باراك.وأشارت الرئاسة السورية، في بيانها، إلى أن اللقاء عقد بحضور والمغتربين السوري الشيباني.وهنأ باراك الشرع بإبرام الحكومة السورية أول شراكة إستراتيجية من نوعها لاستكشاف من حقل بحري لأول مرة في سوريا، واصفاً الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي".وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "تشرفنا بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لسوريا في مجال استكشاف الغاز البحري: توقيع الشركة السورية للبترول أول لاستكشاف الغاز البحري مع شيفرون وباور إنترناشونال هولدينغ".وأضاف باراك أن "روح الشعب السوري التي لا تقهر وموارده الهائلة تجتمعان معًا لبناء مستقبل مزدهر وشامل ومتجدد"، على حد تعبيره.