تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باراك يلتقي الرئيس السوري لبحث القضايا المشتركة

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:30
A-
A+
باراك يلتقي الرئيس السوري لبحث القضايا المشتركة
باراك يلتقي الرئيس السوري لبحث القضايا المشتركة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث المبعوث الأمريكي توماس باراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، "التطورات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما كشفت عنه الرئاسة السورية.

وذكرت الرئاسة السورية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن الشرع استقبل في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، وفدًا أمريكيًّا برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وأشارت الرئاسة السورية، في بيانها، إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

وهنأ باراك الشرع بإبرام الحكومة السورية أول شراكة إستراتيجية من نوعها لاستكشاف الغاز من حقل بحري لأول مرة في سوريا، واصفاً الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي".

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "تشرفنا بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لسوريا في مجال استكشاف الغاز البحري: توقيع الشركة السورية للبترول أول مذكرة تفاهم لاستكشاف الغاز البحري مع شيفرون الأمريكية وباور إنترناشونال هولدينغ".

وأضاف باراك أن "روح الشعب السوري التي لا تقهر وموارده الهائلة تجتمعان معًا لبناء مستقبل مزدهر وشامل ومتجدد"، على حد تعبيره.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية الأردني والتركي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة والتنسيق إزاء القضايا المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التكنولوجيا يلتقي السفير الألماني لبحث سبل التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مذكرة تفاهم

أحمد الشرع

الأمريكية

السورية

القضايا

أمريكي

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24