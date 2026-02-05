باراك يلتقي الرئيس السوري لبحث القضايا المشتركة

بحث المبعوث الأمريكي توماس باراك
مع الرئيس السوري أحمد الشرع
، الأربعاء، "التطورات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما كشفت عنه الرئاسة السورية
.
وذكرت الرئاسة السورية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن الشرع
استقبل في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق
، وفدًا أمريكيًّا برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
توماس باراك.
وأشارت الرئاسة السورية، في بيانها، إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية
والمغتربين السوري أسعد
الشيباني.
وهنأ باراك الشرع بإبرام الحكومة السورية أول شراكة إستراتيجية من نوعها لاستكشاف الغاز
من حقل بحري لأول مرة في سوريا، واصفاً الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي".
وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "تشرفنا بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لسوريا في مجال استكشاف الغاز البحري: توقيع الشركة السورية للبترول أول مذكرة تفاهم
لاستكشاف الغاز البحري مع شيفرون الأمريكية
وباور إنترناشونال هولدينغ".
وأضاف باراك أن "روح الشعب السوري التي لا تقهر وموارده الهائلة تجتمعان معًا لبناء مستقبل مزدهر وشامل ومتجدد"، على حد تعبيره.