عشية المفاوضات الايرانية - الاميركية.. رسالة "مهمة" لإسرائيل

قال مسؤولون إسرائيليون إن طلبت من الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد ، تزامنا مع المفاوضات المقررة بين وطهران.

وقبيل المفاوضات التي تعقد الجمعة في سلطنة عمان، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه "وثيق للغاية".



وأشار مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها ضباط عسكريون واستخباراتيون بين البلدين.



وتخشى إيران أن تمنح الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجمات عسكرية، حتى أثناء المفاوضات المرتقبة، مثلما حدث في يونيو من العام الماضي خلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد جلسة مع رؤساء ، الخميس، لبحث التوتر مع إيران.



والأربعاء قال عباس عراقجي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد الجمعة في عُمان، بينما لا تزال التوترات بين البلدين مرتفعة.



وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من ظهور دلائل تشير إلى تعثر المحادثات المرتقبة، نتيجة تغييرات في صياغتها ومضمونها.



لكن إيران، ومن بعدها الولايات المتحدة، أكدتا عقد المفاوضات.



وتريد الولايات المتحدة أن تشمل المفاوضات البرنامجين والصاروخي لإيران، ودعم الأخيرة فصائل في ، بينما تؤكد أنها لن تتفاوض إلا على الملف النووي.