19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
عشية المفاوضات الايرانية - الاميركية.. رسالة "مهمة" لإسرائيل
Lebanon 24
05-02-2026
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون إسرائيليون إن
الولايات المتحدة
طلبت من
إسرائيل
الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد
إيران
، تزامنا مع المفاوضات المقررة بين
واشنطن
وطهران.
وقبيل المفاوضات التي تعقد الجمعة في سلطنة عمان، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه "وثيق للغاية".
وأشار مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها ضباط عسكريون واستخباراتيون بين البلدين.
وتخشى إيران أن تمنح الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجمات عسكرية، حتى أثناء المفاوضات المرتقبة، مثلما حدث في يونيو من العام الماضي خلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد جلسة مع رؤساء
الأجهزة الأمنية
، الخميس، لبحث التوتر مع إيران.
والأربعاء قال
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد الجمعة في عُمان، بينما لا تزال التوترات بين البلدين مرتفعة.
وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من ظهور دلائل تشير إلى تعثر المحادثات المرتقبة، نتيجة تغييرات في صياغتها ومضمونها.
لكن إيران، ومن بعدها الولايات المتحدة، أكدتا عقد المفاوضات.
وتريد الولايات المتحدة أن تشمل المفاوضات البرنامجين
النووي
والصاروخي لإيران، ودعم الأخيرة فصائل في
الشرق الأوسط
، بينما تؤكد
طهران
أنها لن تتفاوض إلا على الملف النووي.
