سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)

أورد موقع "تي أر تي" TRT تفاصيل عن السيارة الكهربائية التي أهداها الرئيس التركي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية لمصر.



السيارة واسمها "توج" هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة C، تتمتع بخيارات مدى تزيد على 300 كيلومتر وأكثر من 500 كيلومتر. وتصل السيارة إلى 80% من الشحن في أقل من 30 دقيقة بفضل الشحن السريع، وتتميز بمقاومة عالية للصدمات بفضل البطارية المدمجة في هيكلها.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية معيارية، وتتلقى التحديثات عن بُعد عبر اتصال 4G/5G.



وتدوم بطاريتها طويلاً بفضل أنظمة إدارة البطارية المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة النشطة، كما تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 7.6 ثانية بقوة 200 حصان، وفي أقل من 4.8 ثانية بقوة 400 حصان.



وتتميز السيارة التركية بأنها متصلة بالإنترنت باستمرار عبر بنيتها التحتية المتصلة، ما يُغني عن الحاجة إلى جهاز منفصل للاتصال بالإنترنت، كما تتمتع "بتقنية المساعد الهولوغرافي" وتعتمد هذه التقنية على تتبع حركة والتصوير الهولوغرافي ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز، لتحل محل الشاشات ثنائية الأبعاد التقليدية.

وتتيح هذه التقنية للسائق عرض المعلومات والملاحة وأنظمة مساعدة السائق دون تشتيت الانتباه عن الطريق، ما يعزز الأمان والراحة والتفاعل.



وأعلنت الشركة التركية المصنعة للسيارة أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي تبدأ من 49 ألف دولار أي ما يعادل مليونين و298 ألف جنيه تقريباً.



وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر قد أعلن بأن الرئيس التركي أهدى السيسي السيارة، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء.(العربية)