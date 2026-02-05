تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:33
A-
A+
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أورد موقع "تي أر تي" TRT التركي تفاصيل عن السيارة التركية الكهربائية التي أهداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية لمصر.

السيارة واسمها "توج" هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة C، تتمتع بخيارات مدى تزيد على 300 كيلومتر وأكثر من 500 كيلومتر. وتصل السيارة إلى 80% من الشحن في أقل من 30 دقيقة بفضل الشحن السريع، وتتميز بمقاومة عالية للصدمات بفضل البطارية المدمجة في هيكلها.
 
 
 
 
 
وتعتمد السيارة على منصة كهربائية معيارية، وتتلقى التحديثات عن بُعد عبر اتصال 4G/5G.

وتدوم بطاريتها طويلاً بفضل أنظمة إدارة البطارية المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة النشطة، كما تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 7.6 ثانية بقوة 200 حصان، وفي أقل من 4.8 ثانية بقوة 400 حصان.

وتتميز السيارة التركية بأنها متصلة بالإنترنت باستمرار عبر بنيتها التحتية المتصلة، ما يُغني عن الحاجة إلى جهاز منفصل للاتصال بالإنترنت، كما تتمتع "بتقنية المساعد الهولوغرافي" وتعتمد هذه التقنية على تتبع حركة العين والتصوير الهولوغرافي ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز، لتحل محل الشاشات ثنائية الأبعاد التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 
وتتيح هذه التقنية للسائق عرض المعلومات والملاحة وأنظمة مساعدة السائق دون تشتيت الانتباه عن الطريق، ما يعزز الأمان والراحة والتفاعل.

وأعلنت الشركة التركية المصنعة للسيارة أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي تبدأ من 49 ألف دولار أي ما يعادل مليونين و298 ألف جنيه مصري تقريباً.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر قد أعلن بأن الرئيس التركي أهدى السيسي السيارة، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء.(العربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيارة أجرة ذاتية القيادة.. هذه مواصفاتها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 إلى 28 ألف و75 ليرة تركية ما يعادل نحو 655 دولارا
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

رجب طيب أردوغان

مجلس التعاون

طيب أردوغان

القاهرة

التركية

رجب طيب

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24