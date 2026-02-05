تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة
Lebanon 24
05-02-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأربعاء، وكأنه يلوح مرة أخرى لفكرة الترشح لولاية رئاسية ثالثة "غير دستورية".
وكان
ترامب
قد أثار هذه الفكرة العام الماضي، ثم تخلى عنها لاحقا.
لكن عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، عما إذا كان يرى أن هناك "أي سيناريو" يظل فيه رئيسا عندما تبدأ ولاية الرئيس التالية في كانون الثاني 2029، قال ترامب: "لا أعرف. سيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام".
ومن جهة أخرى، رفض الرئيس الأميركي اتخاذ موقف في الجدل الدائر حول ما إذا كان نائبه جي دي
فانس
أم
وزير الخارجية
ماركو روبيو هو من سيكون خليفته في حملة الجمهوريين لانتخابات الرئاسة عام 2028.
وقال فانس، وهو سناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع ترامب حول إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.
كما تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب
الجمهوري
بأن روبيو، وهو سناتور سابق من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري عام 2016 وخسر أمام ترامب، قد يسعى للترشح.
ولم يغلق روبيو الباب أمام الترشح لانتخابات 2028، لكنه أشاد بفانس باعتباره مرشحا قويا محتملا.
وقال ترامب إنه "سيميل" إلى دعم
خليفة
له، عندما سئل عن فانس وروبيو خلال مقابلة مع "إن بي سي نيوز"، لكنه ذكر أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع الآن.
وأضاف ترامب: "أمامنا 3 سنوات. لا أريد ذلك، كما تعلمون، لديّ شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما، أو لا أريد أن أستخدم كلمة قتال. لن يكون قتالا. لكن انظروا، جي دي رائع، وماركو رائع".
وكثيرا ما يتحدث ترامب عن ضرورة ترشح الرجلين معا على ورقة اقتراع واحدة.
وستشهد انتخابات 2028 سباقا مفتوحا على نطاق واسع في الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية.
وفي إشارة محتملة إلى روبيو، قال ترامب عنهما: "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلا من الآخر"، بينما وصفهما بأنهما رجلان يتمتعان بذكاء عال للغاية.
وقال ترامب: "أعتقد أن هناك اختلافا في الأسلوب. يمكنك أن ترى الأسلوب بنفسك. لكن لديهما قدرات عالية. الاتحاد بين جي دي وماركو سيكون من الصعب هزيمته، على ما أعتقد. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في السياسة، أليس كذلك؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل نهاية ولايته.. ترامب يلمّح لزيارة ايران
Lebanon 24
قبل نهاية ولايته.. ترامب يلمّح لزيارة ايران
05/02/2026 12:10:23
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحق لترامب الترشح لولاية ثالثة؟ تقرير يكشف
Lebanon 24
هل يحق لترامب الترشح لولاية ثالثة؟ تقرير يكشف
05/02/2026 12:10:23
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ريهانا تلمح إلى إمكانية إنجاب طفل رابع بعد أشهر من ولادة ابنها الثالث
Lebanon 24
ريهانا تلمح إلى إمكانية إنجاب طفل رابع بعد أشهر من ولادة ابنها الثالث
05/02/2026 12:10:23
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة فنزويلا في المياه الدولية
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة فنزويلا في المياه الدولية
05/02/2026 12:10:23
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الديمقراطي
دبلوماسي
الجمهوري
ديمقراطي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
Lebanon 24
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
05:02 | 2026-02-05
05/02/2026 05:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
Lebanon 24
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:47 | 2026-02-05
05/02/2026 04:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:45 | 2026-02-05
05/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
Lebanon 24
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
Lebanon 24
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:18 | 2026-02-05
05/02/2026 04:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:02 | 2026-02-05
بمكالمة مع ويتكوف.. القاهرة تتحرك لخفض التوتر حول إيران
04:47 | 2026-02-05
المقبرة سويت بالأرض.. صور تكشف ما فعلته إسرائيل برفات جنود بريطانيين في غزة
04:45 | 2026-02-05
من الجاهزية إلى الاستنزاف.. كيف أثّر القتال المستمر على الجيش الإسرائيلي؟
04:30 | 2026-02-05
الجيش الإيراني يتحدث عن قدراته العسكرية في ظل التوتر الإقليمي
04:18 | 2026-02-05
بارو في دمشق للقاء الشيباني
04:15 | 2026-02-05
باكستان تصعّد عملياتها الأمنية في بلوشستان بعد هجمات دامية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24