ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:44
ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة
ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة photos 0
بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، وكأنه يلوح مرة أخرى لفكرة الترشح لولاية رئاسية ثالثة "غير دستورية".


وكان ترامب قد أثار هذه الفكرة العام الماضي، ثم تخلى عنها لاحقا.
لكن عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، عما إذا كان يرى أن هناك "أي سيناريو" يظل فيه رئيسا عندما تبدأ ولاية الرئيس التالية في كانون الثاني 2029، قال ترامب: "لا أعرف. سيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام".

ومن جهة أخرى، رفض الرئيس الأميركي اتخاذ موقف في الجدل الدائر حول ما إذا كان نائبه جي دي فانس أم وزير الخارجية ماركو روبيو هو من سيكون خليفته في حملة الجمهوريين لانتخابات الرئاسة عام 2028.
وقال فانس، وهو سناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع ترامب حول إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

كما ‌تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب الجمهوري بأن روبيو، وهو سناتور سابق ⁠من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري عام 2016 وخسر أمام ترامب، قد يسعى للترشح.

ولم يغلق روبيو ‌الباب أمام الترشح لانتخابات 2028، لكنه أشاد بفانس باعتباره مرشحا قويا محتملا.

وقال ترامب إنه "سيميل" إلى دعم خليفة له، عندما سئل عن فانس وروبيو خلال مقابلة مع "إن بي سي نيوز"، لكنه ذكر أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع الآن.
وأضاف ترامب: "أمامنا 3 سنوات. لا أريد ذلك، كما تعلمون، لديّ شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما، أو لا أريد أن أستخدم كلمة قتال. لن يكون قتالا. لكن انظروا، جي دي رائع، وماركو رائع".

وكثيرا ما يتحدث ترامب عن ضرورة ترشح الرجلين معا ⁠على ورقة اقتراع واحدة.

وستشهد انتخابات 2028 سباقا مفتوحا على نطاق واسع في الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية.

وفي إشارة محتملة إلى روبيو، قال ترامب عنهما: "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلا من الآخر"، بينما وصفهما بأنهما رجلان ‌يتمتعان بذكاء عال للغاية.

وقال ترامب: "أعتقد أن هناك اختلافا في الأسلوب. يمكنك أن ترى الأسلوب بنفسك. لكن لديهما قدرات عالية. الاتحاد بين جي دي وماركو سيكون من الصعب هزيمته، على ما ‌أعتقد. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في السياسة، أليس كذلك؟".
