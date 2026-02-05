الانهيار الصحي في غزة يستمر مع صعوبات السفر عبر معبر رفح

أكدت المعلومات أن "25 فلسطينيا وصلوا إلى من خلال معبر البري فجر اليوم الخميس، عائدين بعد رحلة علاج خارج القطاع".وأفادت المعلومات بوصول العائدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد أكثر من 20 ساعة على تحركهم من مدينة العريش ، وقد بدت علامات التعب والإرهاق على وجوههم.وأكد العائدون -في حديثهم للجزيرة- تعرضهم لتحقيق وإهانات من الجيش داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأثناء المرور على شارع في مدينتي رفح وخان يونس.في غضون ذلك، أرجعت 26 مريضا ومرافقا إلى قطاع غزة، وسمحت بسفر 20 مريضا ومرافقا فقط، في ثالث أيام عمل المعبر، دون إبداء أسباب.وكان جيش الإسرائيلي ألغى -أمس الأربعاء- تنسيق سفر الدفعة الثالثة من المرضى والجرحى بقطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد يومين فقط من إعادة فتحه بشكل محدود.وأدى القرار إلى تعطيل سفر عشرات المرضى الذين كانوا يستعدون لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة. (الجزيرة)