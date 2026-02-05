تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الانهيار الصحي في غزة يستمر مع صعوبات السفر عبر معبر رفح

Lebanon 24
05-02-2026 | 01:00
الانهيار الصحي في غزة يستمر مع صعوبات السفر عبر معبر رفح
الانهيار الصحي في غزة يستمر مع صعوبات السفر عبر معبر رفح photos 0
أكدت المعلومات أن "25 فلسطينيا وصلوا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري فجر اليوم الخميس، عائدين بعد رحلة علاج خارج القطاع".

وأفادت المعلومات بوصول العائدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد أكثر من 20 ساعة على تحركهم من مدينة العريش المصرية، وقد بدت علامات التعب والإرهاق على وجوههم.

وأكد العائدون -في حديثهم للجزيرة- تعرضهم لتحقيق وإهانات من الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأثناء المرور على شارع صلاح الدين في مدينتي رفح وخان يونس.

في غضون ذلك، أرجعت إسرائيل 26 مريضا ومرافقا إلى قطاع غزة، وسمحت بسفر 20 مريضا ومرافقا فقط، في ثالث أيام عمل المعبر، دون إبداء أسباب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ألغى -أمس الأربعاء- تنسيق سفر الدفعة الثالثة من المرضى والجرحى بقطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد يومين فقط من إعادة فتحه بشكل محدود.

وأدى القرار إلى تعطيل سفر عشرات المرضى الذين كانوا يستعدون لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة. (الجزيرة)

 
