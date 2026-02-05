صرحت نينا يوجانينا، العضو في مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني، بأن النواب ما زالوا عاجزين عن تحديد الجهة التي ستوقع اتفاقية السلام المحتملة مع من جانب .



وقالت يوجانينا في حديث لقناة "نوفيني.لايف" على : "قد عُقدت مؤخرا حلقة نقاش مع (وزير الخارجية الأوكراني أندريه) سيبيغا، حيث سُئل أكثر من مرة عن الجهة التي ستوقع اتفاقية السلام مع روسيا.. وعندما حاولوا عدة مرات استيضاح هذه النقطة، علما أنه بموجب يقع الأمر ضمن اختصاص الرئيس وصلاحياته - لم يحصلوا على إجابة (من سيبيغا)".



واعتبرت يوجانينا أن النواب لا يرغبون ببساطة في تحمل مسؤولية الموافقة على الوثيقة، وأضافت: "أرى المزاج السائد في ".

(روسيا اليوم)